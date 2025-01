Sochaux : l’atelier peinture opérationnel en octobre

Le nouvel atelier de peinture doit être opérationnel « en octobre », avec la première caisse peinte, a annoncé la direction, ce jeudi 30 janvier, à l’occasion du comité social et économique (CSE) de l’usine Stellantis de Sochaux, présentant le plan moyen terme. Cet outil, dont les solutions techniques sont conservées avec le plus grand secret, doit être plus performant et moins énergivore. Il fait appel « au meilleur savoir-faire technologique et environnemental », indique-t-on du côté de la direction ; l’usine est dorénavant dirigée par Manuel Gentile (lire notre article). « Dans un monde ultra-compétitif, mon obsession est clairement d’assurer la pérennité du site. Nous avons toutes les cartes en main pour tirer la performance du site vers le haut », a déclaré le nouveau directeur lors de ce CSE. La préparation des sols de l’atelier vient de se terminer et le process industriel va arriver prochainement pour être installé.

« Le niveau de commandes de nouveau Peugeot 3008, étoffé par l’offre 5008 et les motorisations à venir, laisse présager une activité soutenue à Sochaux avec des volumes bien plus importants cette année », confirme une porte-parole de l’usine, sollicitée en fin d’après-midi, ce jeudi. Au mois de janvier, Peugeot a confirmé avoir dépassé les 100 000 commandes pour son nouveau Peugeot e-3008 (lire notre article).