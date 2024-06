Repli du marché automobile français en mai, une première depuis l’été 2022

Du côté des constructeurs, le géant franco-italo-américain Stellantis subit le plus gros recul, à – 10% en mai sur un an (plus de 38 000 immatriculations de voitures particulières, soit 27% de part de marché). Le groupe Renault perd 4,7% (26,2% du marché français). En revanche Volkswagen, premier importateur en France, et Toyota gagnent respectivement 15,4% et 32,7% d’immatriculations en mai sur un an. Tesla recule de 45% avec un peu moins de 2.200 voitures (1,5% de part de marché). Les SUV restent très populaires: sur les cinq premiers mois de l’année, ils ont représenté 47% des immatriculations.