La note de la dette à long terme du constructeur est passée de Baa1 à Baa2 à cause d’un « environnement de marché difficile », a indiqué Moody’s dans un communiqué. Stellantis « a engagé des mesures significatives pour restaurer la performance opérationnelle », notent les analystes.

Mais « le contexte de marché difficile, caractérisé par un affaiblissement de l’environnement macroéconomique et des tensions commerciales, augmente le risque d’exécution et pourrait ralentir la reprise attendue ». Moody’s a assorti sa nouvelle note d’une perspective stable, l’agence s’attendant à ce que « l’entreprise améliore progressivement ses performances opérationnelles grâce aux lancements de modèles en Europe et aux États-Unis et maintienne une politique financière prudente ».