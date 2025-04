Le président américain, Donald Trump, a pourtant allégé mardi le fardeau des droits de douane pour les constructeurs automobiles fabriquant aux États-Unis avec des pièces importées, notamment en évitant un cumul de ces taxes en vigueur depuis début avril. Le groupe Stellantis (marques Jeep, Ram, Peugeot, Fiat) produit en dehors des États-Unis (au Mexique, au Canada) deux cinquièmes des voitures qu’il y vend.

S’il a annoncé qu’il augmenterait sa production américaine, il a déjà dû mettre en pause certaines usines pour s’adapter au nouveau coût des pièces lié aux droits de douane et au ralentissement annoncé du marché américain. Fin février, le groupe était resté évasif sur ses prévisions pour 2025, annonçant « une croissance positive du chiffre d’affaires avec une marge opérationnelle courante à « un chiffre » », contre deux chiffres pendant les années Carlos Tavares, et un vrai rétablissement à partir du second semestre.

Mais les annonces changeantes de Donald Trump sur les droits de douane ont encore compliqué la donne, poussant l’entreprise à ne pas s’engager sur ses performances financières de l’année. L’entreprise promet de mettre à jour ses objectifs dès que possible. Le président du conseil d’administration de Stellantis, John Elkann, qui s’est montré proche du président américain, a souligné dans un communiqué que le groupe se félicitait de ses dernières annonces.