L’Alliance européenne des batteries, qui regroupe plus de 700 industriels de toute la chaîne de valeur, préconise un mécanisme de soutien financé par l’UE. Il serait doté d’un milliard d’euros pour l’accompagnement au démarrage, 1,8 milliard d’euros pour les trois premières années de production, ainsi que des financements complémentaires entre 2028 et 2030 pour garantir la compétitivité à long terme. Ces aides sont indispensables pour « atteindre 90 GWh de batteries produites en Europe d’ici 2027, soit l’équivalent de 1,2 million de véhicules électriques », affirme le communiqué.