,

Les doutes persistent sur les assouplissements de l’Europe concernant la fin du moteur thermique

Une voiture électrique en cours de charge.
Une voiture électrique en cours de charge. | ©Le Trois – P.-Y.R.

La p-dg Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano, n'est pas convaincue par la décision de la Commission européenne, visant à assouplir l'interdiction des ventes de voitures thermiques. Selon elle, ce règlement n'aura aucun impact sur les obligations des constructeurs.

Avec l’AFP

La décision de la Commission européenne d’assouplir l’interdiction des ventes de voitures thermiques « n’aura aucun impact » sur les obligations des constructeurs « ni sur le court terme ni pour 2035 », a affirmé Emanuele Cappellano, PDG de Stellantis Europe, au quotidien Libération mardi. « Il y a eu une énorme convergence » dans la position de « l’industrie automobile, y compris les équipementiers. Et nous demandions, par rapport à 2035, de la flexibilité pour aborder les problèmes à court terme, notamment pour les véhicules utilitaires légers, mais aussi en termes de technologie pour décarboner. Or tout ce qui a été annoncé en décembre n’aura aucun impact, ni sur le court terme ni pour 2035 », a déclaré le responsable, de passage au salon de l’automobile de Bruxelles.

En revanche, Stellantis (marques Peugeot, Opel, Fiat…) espère beaucoup des prochaines annonces de Bruxelles sur un minimum de contenu européen requis pour les aides aux voitures électriques, attendues fin janvier. « La filière batteries a par exemple besoin de temps pour être développée. Donc nous devrions essayer d’établir des règles qui disent: dans trois ans, à partir de maintenant, vous devez assembler en Europe; dans cinq ans, y ajouter une partie de la production. Et dans dix ans, vous devrez être totalement autonomes en termes de batteries produites en Europe. Même chose pour les semi-conducteurs », a détaillé M. Cappellano.

Favoriser la production eu Europe

« Sinon, de combien les prix des voitures vont augmenter? Et « local » doit être « européen » car il n’y a pas d’échelle nationale pour supporter ça », a-t-il conclu. Lors de ses annonces du 16 décembre, la Commission a introduit un principe de traitement préférentiel pour les véhicules ayant un contenu local européen, encore à préciser. Un principe défendu surtout par la France.

La Commission européenne veut ainsi favoriser les équipementiers, fournisseurs et sous-traitants européens en instaurant une « préférence européenne » dans l’automobile, c’est-à-dire des obligations de contenus locaux dans les chaînes de production des industriels bénéficiant de financements publics. Un texte baptisé « accélérateur industriel », attendu pour fin janvier, devrait inclure des mesures en ce sens.

La CFE-CGC dénonce un "faux recul"

La CFE-CGC dénonce, dans un communiqué en date du 12 janvier, « un faux recul de Bruxelles à propos du nouveau paquet automobile européen, qui donne l’illusion d’un assouplissement tout en maintenant de fait le cap du tout‑électrique à horizon 2035″. Une faible part d’hybrides rechargeables pourra être produite, selon ce nouveau règlement, ainsi que des moteurs thermiques « accessibles ». Mais selon le syndicat, « les marges de manœuvre réelles laissées aux constructeurs demeurent extrêmement limitées ». Qui analyse : « Dans un contexte de ralentissement du marché et de crise de la demande, cette orientation rigide accroît la fragilité d’une filière automobile déjà soumise à des tensions inédites. » Plusieurs syndicats estiment que cette nouvelle stratégie va provoquer « un affaiblissement durable de l’industrie européenne, déjà concurrencée par les acteurs chinois, dominants sur les batteries, le raffinage et les matériaux critiques ». 
 
Selon la CFE-CGC, un tel virage menace la chaîne de valeur de l’industrie automobile, déjà fragile. « Alors que Bruxelles impose une électrification accélérée, l’Europe reste dépendante de chaînes de valeur contrôlée par la Chine. Cette incohérence affaiblit la souveraineté industrielle du continent », conclut le syndicat dans son communiqué, qui évoque aussi la problématique d’accessibilité de ces voitures. 
 
La CFE-CGC veut maintenir les solutions hybrides après 2035 et que l’on reconnaisse « les investissements industriels dans l’amélioration des motorisations existantes et des carburants bas carbones ». Il demande, par ailleurs, « l’intégration de clauses sociales et industrielles contraignantes : conditionnalité des aides publiques à l’emploi et à la production en Europe, soutien massif à la formation et à la mobilité interne, et protection effective des salariés impactés par la transition ».
 

letrois articles

