Les doutes persistent sur les assouplissements de l’Europe concernant la fin du moteur thermique

La CFE-CGC dénonce, dans un communiqué en date du 12 janvier, « un faux recul de Bruxelles à propos du nouveau paquet automobile européen, qui donne l’illusion d’un assouplissement tout en maintenant de fait le cap du tout‑électrique à horizon 2035″. Une faible part d’hybrides rechargeables pourra être produite, selon ce nouveau règlement, ainsi que des moteurs thermiques « accessibles ». Mais selon le syndicat, « les marges de manœuvre réelles laissées aux constructeurs demeurent extrêmement limitées ». Qui analyse : « Dans un contexte de ralentissement du marché et de crise de la demande, cette orientation rigide accroît la fragilité d’une filière automobile déjà soumise à des tensions inédites. » Plusieurs syndicats estiment que cette nouvelle stratégie va provoquer « un affaiblissement durable de l’industrie européenne, déjà concurrencée par les acteurs chinois, dominants sur les batteries, le raffinage et les matériaux critiques ».

Selon la CFE-CGC, un tel virage menace la chaîne de valeur de l’industrie automobile, déjà fragile. « Alors que Bruxelles impose une électrification accélérée, l’Europe reste dépendante de chaînes de valeur contrôlée par la Chine. Cette incohérence affaiblit la souveraineté industrielle du continent », conclut le syndicat dans son communiqué, qui évoque aussi la problématique d’accessibilité de ces voitures.

La CFE-CGC veut maintenir les solutions hybrides après 2035 et que l’on reconnaisse « les investissements industriels dans l’amélioration des motorisations existantes et des carburants bas carbones ». Il demande, par ailleurs, « l’intégration de clauses sociales et industrielles contraignantes : conditionnalité des aides publiques à l’emploi et à la production en Europe, soutien massif à la formation et à la mobilité interne, et protection effective des salariés impactés par la transition ».