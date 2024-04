Cette tendance a été tirée par les pays les plus peuplés de l’Union: la France et l’Italie ont enregistré une croissance des immatriculations de 5,7%, l’Allemagne de 4,2% et l’Espagne de 3,1% depuis le début de l’année. Alors que l’UE a prévu d’interdire la vente de voitures thermiques à l’horizon 2035, le rythme de hausse des ventes de voitures électriques s’est affaibli ces derniers mois. En mars, 13% des automobiles immatriculées étaient électriques, un léger mieux par rapport aux 12% de février, mais moins bien que les 14,6% de toute l’année 2023.