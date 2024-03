La croissance des ventes de voitures électriques a ralenti en février en Europe

Plus dynamiques que les électriques, les voitures hybrides ont emporté le gros de la croissance des ventes dans la plupart des pays avec 255 511 unités vendues (+24,7% sur un an). Les hybrides représentent désormais 28,9% du marché et talonnent de plus en plus les voitures à essence avec leurs 35,5% de parts de marché (313.821 unités, +6,1%). Alors que la vente de voitures à moteur thermique va être interdite en Europe en 2035, tous les constructeurs ont musclé leur offre de voitures hybrides et électriques.