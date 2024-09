La Bourgogne-Franche-Comté pèse 13,3 % de la production française de véhicules

Selon le Pôle véhicule du Futur, qui rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, le secteur automobile et mobilité représente 150 000 emplois et près de 2 000 établissements, produisant plus de 500 000 véhicules par an. Les deux pèsent 29,5 % des exportations de la France pour les produits de l’industrie automobile. En termes d’usines, on compte notamment les sites de Sochaux (Peugeot 3008 et 5008) et de Mulhouse (308, 408, DS7 et 508, arrêté en 2025) ; l’usine haut-rhinoise dispose aussi d’une fonderie et d’une forge pour le groupe. Il y a aussi le le pôle de Trémery, près de Metz (moteur).