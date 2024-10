Gefco: renvoi du procès pour travail dissimulé de chauffeurs d’Europe de l’Est

La SAS Gefco France a en effet été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour “recours, en bande organisée, par personne morale aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé” entre 2014 et 2018 (lire notre article). Or, elle avait été initialement mise en examen sans la notion de “bande organisée”. Cette mention doit donc être supprimée. Une société polonaise et cinq cadres d’entreprises de transport implantées en France, en Pologne ou en Slovaquie comparaissent à ses côtés pour “exécution en bande organisée d’un travail dissimulé” et “soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail indignes”. Les investigations menées par l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) ont révélé un système illégal de sous-traitance de main d’oeuvre en cascade avec des pays d’Europe de l’Est, permettant à ces sociétés de contourner la réglementation française et de payer moins de charges sociales.