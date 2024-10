L’ancien transporteur Gefco jugé pour recours au travail dissimulé

L’entreprise spécialisée dans le transport d’automobiles Gefco, rachetée en 2022 par le transporteur maritime CMA CGM et intégrée à sa filiale Ceva Logistics, comparaît pour des faits de “recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé” commis entre juillet 2014 et février 2018 à Noidans-les-Vesoul, en Haute-Saône. Une société polonaise et cinq cadres d’entreprises de transport implantées en France, en Pologne ou en Slovaquie comparaissent à ses côtés pour “exécution en bande organisée d’un travail dissimulé” et “soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail indignes”.