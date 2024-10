Forvia : ventes en légère baisse au troisième trimestre

Au troisième trimestre, la croissance de l’activité a été pénalisée par la baisse des ventes chez Stellantis, notamment en Amérique du Nord, et “un grand constructeur automobile américain de véhicules électriques”, mais elle a été soutenue par Volkswagen, Ford, Renault, Mercedes et Chery. Le neuvième équipementier mondial (en chiffre d’affaires en 2023) fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d’échappement. Malgré ce recul des ventes, le groupe explique avoir fait mieux que le marché dans son ensemble. “Cette surperformance démontre notre capacité à résister dans un environnement difficile”, a souligné dans un communiqué Patrick Koller, directeur général de Forvia.