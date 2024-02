En janvier, la part de marché des voitures électriques chute en Europe

Mécaniquement, les motorisations diesel, en chute libre depuis plusieurs années, et malgré un recul de 4,9% sur un an, sont repassées devant l’électrique avec 13,4 % de part de marché en janvier. Les ventes de voitures électriques ont été fortement touchées par la suppression brutale en Allemagne du bonus environnemental pour les particuliers, qui soutenait les achats de ces véhicules encore bien plus chers que leurs équivalents thermiques.