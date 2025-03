Comment l’industrie automobile va profiter de l’assouplissement des amendes liées au CO2

Alors que le virage vers l’électrification devait s’accélérer, Bruxelles a présenté lundi un mécanisme permettant aux constructeurs en retard sur les objectifs de réduction des émissions de CO2 d’éviter de payer des amendes en 2025, en prenant en compte les émissions sur trois ans au lieu d’un. Les entreprises avaient tiré la sonnette d’alarme en arguant que le marché ne s’électrifiait pas assez vite, avec 13,6% d’immatriculations électriques en 2024, et qu’elles pourraient donc difficilement remplir l’objectif fixé par la Commission européenne de 25 % en 2025.

Pour l’atteindre, elles auraient dû tailler dans leurs bénéfices, en faisant d’un côté des promotions sur leurs voitures électriques, et en limitant leurs ventes de voitures thermiques, sur lesquelles elles font de meilleures marges. La Commission « essaie de ne pas affaiblir davantage un secteur qui fait face à de multiples transitions », a commenté Guillaume Dejean, conseiller sectoriel chez Allianz Trade.

« Ça permet aux constructeurs de souffler, de sécuriser des marges sous pression. » « On était dans une situation absurde, les constructeurs risquaient de payer des pénalités par rapport à une situation qui n’est pas de leur fait », a souligné auprès de l’AFP Marc Mortureux, de l’organisation représentant les grands constructeurs et équipementiers la Plateforme automobile (PFA). La Commission européenne prévoit de lourdes amendes pour les constructeurs qui ne respectent pas leurs objectifs.

La plupart avaient déjà formé des groupements (« pools ») avec des constructeurs moins polluants pour partager leurs émissions, comme Stellantis, Ford et Toyota avec Tesla. Mais les constructeurs qui étaient en retard sur les objectifs d’électrification 2025 (Volkswagen et Renault, qui n’avaient pas encore de « pool », mais aussi Honda et Hyundai) ont ainsi plus de temps pour adapter leurs gammes. Les Européens pourront aussi se renforcer dans les modèles hybrides, dominés par Toyota.

Les investisseurs ne s’y sont pas trompés et l’action de Renault a gagné 1,4% lundi à la Bourse de Paris. « On vient desserrer les contraintes et c’est assez bien pris par le marché », note Eymane Cherfa, analyste de Myria AM interrogé par l’AFP. Tesla et Volvo sont par contre parmi les grands perdants de l’annonce de la Commission, car le système des « pools » aurait pu leur rapporter quelques centaines de millions d’euros.