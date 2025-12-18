PUB
Bourgogne-Franche-Comté : l’activité automobile au ralenti

Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux. | ©Stellantis
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux. | ©Stellantis

Ventes, heures travaillées, embauches, intérim : les chiffres annoncés par l’Insee pour la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté pour les dix premiers mois de 2025 sont tous orientés à la baisse.

Les chiffres de la publication de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté confirment le ressenti sur le terrain : la filière automobile traverse une mauvaise passe. « Sur les dix premiers mois de l’année 2025, indique l’Insee, l’activité dans l’industrie automobile en Bourgogne-Franche-Comté, mesurée par les heures rémunérées, recule de 3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le recul est quasi continu depuis le rebond post-covid fin 2020. Cette évolution s’inscrit dans un climat des affaires de l’industrie automobile national en baisse, en-deçà de sa moyenne de longue période ».

Une tendance qui se confirme en termes d’emploi : « Sur un an, l’emploi salarié diminue de 5 %. Tous les segments sont en baisse, en particulier celui de l’ingénierie (-15,9 %). La construction automobile et la fabrication d’équipements automobiles, deux segments principaux en termes d’emplois, subissent de lourdes pertes d’effectifs avec respectivement -5,7 % et -5,2 %. Seul le commerce intra-filière reste stable. À cet emploi permanent s’ajoutent 5 150 emplois intérimaires. Leur nombre diminue légèrement sur l’ensemble de la filière. Le rebond (+23,9 %) dans la construction automobile ne compense pas les reculs de 9,6 % dans la fabrication d’équipements automobiles et de 12,6 % dans la fabrication de biens intermédiaires », détaille l’Insee.

Les embauches sont elles aussi en baisse avec 1 700 recrutements au cours du premier semestre 2025, elles sont en baisse de 14,4 % par rapport à la même période en 2024, « déjà à un niveau bas », selon l’Insee.

Tarifs en hausse de 40 % en six ans

Pour expliquer cette tendance, l’Insee souligne la baisse de ventes de voitures, en lien avec la hausse de leur prix de vente : « Les ventes de voitures neuves en France devraient s’établir entre 1,6 et 1,7 million de véhicules sur l’année, soit 300 000 à 400 000 de moins qu’en 2019. Deux raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, l’augmentation du prix des voitures neuves (+40 % sur six ans) freine le renouvellement du parc. Par ailleurs, en raison des incertitudes sur la réglementation et les aides publiques. »

Nos derniers articles

Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Grandvillars : Lisi intègre les fleurons de la bourse française

Le groupe industriel Lisi intègre l’indice boursier SBF 120, sur la place parisienne. Une reconnaissance pour cette entreprise qui conserve son caractère familial.
,
Quentin Macullo mènera la liste du Rassemblement national à Belfort aux municipales 2026.

Municipales : le candidat RN de Belfort épinglé par Mediapart

Le candidat du Rassemblement national aux élections municipales de Belfort, Quentin Macullo, est rattrappé par un tweet de 2022, dévoilé par Mediapart. Un tweet qui évoque « son obsessions pour la théorie raciste du grand remplacement » écrivent nos confrères.
,
Robert Peugeot, au Symposium de Saint-Gall, en Suisse, en février 2024. | ©Universitätsarchiv St.Gallen – Marcel Giger – CC-BY-SA 4.0

Stellantis : Robert Peugeot choisi pour représenter la famille Peugeot

Le groupe familial Peugeot a choisi Robert Peugeot pour le représenter au sein du conseil d'administration du constructeur Stellantis, privilégiant "la continuité" en optant pour celui qui occupait déjà cette fonction que briguait également son cousin Xavier.

