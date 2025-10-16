Automobile : une industrie qui risque de disparaître, alerte un rapport du Sénat

Rémi Cardon (PS) a rappelé « l’intérêt de rouler en véhicule électrique sur le long terme », mais « la difficulté est le coût d’entrée », les voitures électriques étant plus chères à l’achat que les thermiques.

Le rapport recommande ainsi de « flécher les soutiens publics pour favoriser la production de petits véhicules abordables ». Les constructeurs français ont en effet privilégié, après la crise sanitaire, la fabrication de modèles plus haut de gamme, dotés d’une marge plus élevée.

À titre individuel, Rémi Cardon propose également un renforcement de l’aide à l’achat de voitures électriques pour les ménages de la classe moyenne et une étendue de ce dispositif à l’échelle européenne.