PUB
,

Automobile : une industrie qui risque de disparaître, alerte un rapport du Sénat

Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.
Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux. | ©Stellantis
Analyse

"Crise profonde et durable", "crash", risque de "disparition": un rapport du Sénat dresse un tableau très sombre de l'industrie automobile en France et préconise une vingtaine de mesures pour éviter que la France devienne une simple "consommatrice" de véhicules.

Par Frédérique PRIS  – AFP

« On va vers un crash si rien n’est fait », a estimé Alain Cadec (LR), redoutant un avenir semblable à celui de la sidérurgie pour cette industrie qui emploie 800 000 personnes en France (350 000 chez les constructeurs et 450 000 chez les équipementiers et les sous-traitants). Chute de 20% des ventes de véhicules particuliers en France après la crise de la Covid-19 (par rapport aux cinq années précédentes), baisse de 12 points de la part de la France dans la production automobile européenne entre 2000 et 2020, tissu industriel « miné par deux décennies de délocalisation » etc: le rapport énumère les points noirs de ce secteur.

Une filière qui est pourtant « la colonne vertébrale de l’industrie en France », a déclaré Dominique Estrosi Sassone (LR), présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, lors d’une conférence de presse.

Ce rapport est publié peu après l’annonce par Stellantis (né de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler) de la mise à l’arrêt de plusieurs de ses usines pour plusieurs jours à Poissy, Sochaux et Mulhouse (notre article), après des annonces similaires concernant des sites en Allemagne, Espagne, Pologne et Italie. Le deuxième constructeur européen (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot…) a expliqué vouloir « adapter le rythme de production à un marché européen difficile ». Mardi soir, il a annoncé l’investissement le plus élevé de son siècle d’histoire, de 13 milliards de dollars sur quatre ans…aux États-Unis.

Stellantis et actualité automobile [Tous nos articles]

Concurrence de la Chine

Renault de son côté a confirmé début octobre mener « des réflexions » face aux « incertitudes du marché », après des informations de presse évoquant 3.000 suppressions de poste dans le monde, y compris à son siège à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Le groupe n’a pris encore « aucune décision », avait-il toutefois souligné.

Deux raisons majeures aux déboires de la construction automobile, selon Annick Jacquemet (Union centriste): « la contraction sans précédent du marché » et « la concurrence par des acteurs extra-européens », au premier rang desquels la Chine. Face à ce constat, le rapport liste 18 « mesures d’urgence », dont l’imposition d’un contenu local à 80% pour les véhicules vendus en Europe, avec un objectif d’au moins 40% de batteries produites localement en 2035.

Y figure également le report de l’interdiction de la vente de voiture thermiques neuves (moteur à essence, diesel, hybride) dans l’UE à partir de 2035, souhaité également par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a dit la semaine dernière qu’il « fera[it] tout » pour. Le chef du gouvernement allemand est soutenu par les acteurs de la filière auto traditionnelle en Europe. Mais d’autres, tels que les constructeurs de véhicules électriques, fabricants de batteries ou opérateurs de recharges, ONG du climat, appellent la Commission européenne à ne pas reculer.

Des voitures abordables

La décarbonation du secteur automobile est considérée comme une étape clé pour que l’UE remplisse ses objectifs de réduction d’émissions réchauffantes pour la planète. Pour le rapport, cette date butoir de 2035 « fragilise les constructeurs européens pris en étau » entre la contraction du marché et « les investissements colossaux » à mener pour basculer sur l’électrique.

Rémi Cardon (PS) a rappelé « l’intérêt de rouler en véhicule électrique sur le long terme », mais « la difficulté est le coût d’entrée », les voitures électriques étant plus chères à l’achat que les thermiques.

Le rapport recommande ainsi de « flécher les soutiens publics pour favoriser la production de petits véhicules abordables ». Les constructeurs français ont en effet privilégié, après la crise sanitaire, la fabrication de modèles plus haut de gamme, dotés d’une marge plus élevée.

À titre individuel, Rémi Cardon propose également un renforcement de l’aide à l’achat de voitures électriques pour les ménages de la classe moyenne et une étendue de ce dispositif à l’échelle européenne.

Nos derniers articles

Château de Montbéliard. | ©DR

Montbéliard : ce qu’il faut retenir du rapport de la chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes vient de livrer son dernier rapport sur la Ville de Montbéliard. Elle relève une situation financière saine, souligne les efforts en matière de police municipale. Sans être alarmiste, elle souligne des progrès à faire dans la gestion des ressources humaines, face à des difficultés de recrutement, ainsi que dans le respect des quotas de produits de proximité ou bio dans les cantines.
,
Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes.

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception d’Aubagne

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Sporting-club Aubagne Air-Bel, ce vendredi 17 octobre, dans le cadre de la 10e journée de championnat de National. Un premier tournant dans la saison. Un match à suivre en direct sur letrois.info, à partir de 19h25.
,
Atelier de peinture de l'usine Stellantis de Sochaux, avec le Peugeot e-3008. | ©Stellantis

Sochaux : l’usine Stellantis à l’arrêt à cause d’une rupture d’approvisionnement

L’usine Stellantis de Sochaux est à l’arrêt depuis ce mercredi 15 octobre et le sera encore jusqu’au 20 octobre. Une rupture de l’approvisionnement justifie cet arrêt de la production.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC