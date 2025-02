Automobile : pourquoi les constructeurs risquent de lourdes amendes

Une autre option est d’acheter des crédits d’émissions à des constructeurs moins polluants. Le groupe Stellantis ainsi que les constructeurs Toyota, Ford, Mazda et Subaru ont déjà indiqué être prêts à acheter des crédits d’émissions de CO2 au pionnier de l’électrique Tesla. Mercedes a de son côté décidé de former un groupement avec Volvo et Polestar, les marques européennes très électriques contrôlées par le groupe chinois Geely. « Ça reviendrait à financer mes ennemis », se désolait en 2024 un dirigeant de Renault.

Le leader européen Volkswagen envisage de son côté de rejoindre un groupement, mais seulement dans « un second temps », selon une source au sein du groupe. Mais il ne lui restera plus que des constructeurs chinois pour s’allier. D’après ses chiffres de vente 2024, le géant allemand est le constructeur le plus éloigné de ses objectifs CO2 pour 2025, selon les calculs publiés jeudi par le cabinet britannique Rho Motion.

Et même avec ces précautions, les constructeurs pourraient ne pas atteindre leurs objectifs d’émissions, notamment du côté du groupement Tesla-Stellantis-Toyota, selon Rho Motion. Les experts calculent que les amendes de l’ensemble du secteur automobile européen pourraient atteindre 10 milliards d’euros en 2025.