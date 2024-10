Automobile : les ventes d’électriques ont rebondi en Europe en septembre

“Nous devrions assister à une croissance mensuelle constante et substantielle, en particulier à ce moment crucial du développement de cette technologie”, a poursuivi Sigrid de Vries. “Au lieu de cela, la part de marché des voitures électriques depuis le début de l’année est inférieure de près de 1% à celle de l’année dernière, tandis que les volumes sont toujours inférieurs de près de 6%”.

De nombreux constructeurs ont averti en septembre que leurs résultats annuels seraient plus bas que prévu à cause d’un marché européen très faible, dans un contexte économique compliqué et avec des acheteurs hésitant à passer aux modèles électriques, encore trop chers. Plusieurs constructeurs risquent des amendes de plusieurs milliards d’euros s’ils ne font pas baisser leur taux moyen d’émission de CO2 par voiture avant la fin de l’année 2024 et surtout en 2025, essentiellement en vendant plus de modèles électriques.

De nombreux industriels du secteur ont demandé à la Commission européenne une révision des objectifs d’émissions de CO2 à court terme, pour continuer à vendre des voitures thermiques plus longtemps. Parallèlement, l’autre symbole de la transition énergétique du marché, les voitures hybrides (avec un moteur à essence et une petite batterie électrique que l’on ne branche pas), a atteint 32,8% du marché et dépassé pour la première fois les voitures à essence (29,8% du marché, -17,9%).