Automobile : le marché français porté par les modèles hybrides au premier semestre

Sur les six premiers mois de 2024, avec 914 890 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 2,82% en données brutes par rapport au premier semestre 2023. Les modèles hybrides et électriques tirent le marché avec respectivement + 25 % et + 15 % de ventes, selon AAAData, et 38,7 % et 17,4 % de parts de marché.