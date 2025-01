Automobile: le marché européen au ralenti en 2024, les modèles hybrides ont pris le contrôle

Les bonnes ventes d’hybrides ont notamment profité à Toyota-Lexus (+17,5%) et au groupe Renault (+1,9%), champions de ces motorisations. « C’est l’antichambre du passage à l’électrique », a souligné le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive, en présentant ses chiffres de ventes mi-janvier. Après avoir conquis les gros SUV, l’hybride gagne des parts de marché sur les plus petits modèles Renault comme le SUV Captur ou la compacte Clio, et pourrait encore progresser dans les pays qui hésitent encore face à l’électrique comme l’Italie ou l’Espagne, avait souligné M. Cambolive. Le lobby automobile réclame d’ailleurs à l’Union européenne de la « flexibilité » dans sa politique menée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les constructeurs européens s’opposent aux éventuelles amendes que pourrait leur infliger l’UE en cas de non-respect des objectifs de réduction des émissions en 2025.

Dans un entretien accordé à l’AFP, la directrice générale de l’ACEA, Sigrid de Vries, a évoqué le 16 janvier un risque « existentiel » pour l’industrie, alors que plusieurs constructeurs ont annoncé des suppressions d’emplois en Europe. Le marché des voitures électriques ne « se développe pas comme il le devrait ». L’UE « ne peut pas se contenter d’avoir des objectifs sur le papier et d’être très rigide. Il faut s’adapter aux conditions du monde réel », a-t-elle plaidé.

Toutes énergies confondues, le marché automobile est resté stable sur un an (+0,8%) avec 10,6 millions de voitures neuves immatriculées dans l’Union européenne, toujours loin des niveaux d’avant l’épidémie de Covid. La France, l’Allemagne, l’Italie ou la Belgique ont notamment mis moins de voitures sur les routes en 2024, tandis que l’Espagne, le Portugal ou la Pologne ont enregistré une progression des ventes. Le leader du marché Volkswagen a progressé de 3,2%, porté notamment par sa marque Skoda, tandis que Fiat et Opel ont fait plonger les ventes de leur maison mère Stellantis (-7,2%).