Automobile : la France et l’Allemagne bousculées par les difficultés du secteur

Vendredi, c’est Renault qui a confirmé mener « des réflexions » « face aux incertitudes du marché », après des informations de presse évoquant 3 000 suppressions de poste dans le monde, y compris à son siège à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Le groupe a précisé n’avoir encore pris « aucune décision ». Il avait déjà indiqué fin juillet avoir gelé les embauches au niveau mondial jusqu’à la fin de l’année, sauf pour les ouvriers dans les usines.

Les constructeurs européens sont plombés par la baisse des ventes sur le continent et un marché de l’électrique qui peine à décoller malgré la réglementation européenne qui interdira les véhicules thermiques d’ici 2035 au sein de l’UE.

En Allemagne, ils connaissent aussi des déboires à cause de coûts de l’énergie élevés et d’une perte de compétitivité à l’international. Les annonces frappant les usines outre-Rhin se multiplient.