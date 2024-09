Automobile : Forvia révise en baisse ses prévisions avec le ralentissement des ventes d’électriques

L’industriel français (ex-Faurecia) vise à présent une marge opérationnelle comprise entre 5% et 5,3% pour l’année 2024, contre 5,6% à 6,4% auparavant. Son chiffre d’affaires est estimé à 26,8-27,2 milliards d’euros, contre 27,5-28,5 milliards auparavant. “On a eu des mauvaises nouvelles. On ne voit pas, d’ici la fin de cette année, comment le marché (automobile) pourrait se rétablir”, a résumé le directeur général de Forvia Patrick Koller dans un entretien à l’AFP.

“Nous pensions que les moteurs thermiques allaient compenser la réduction de la motorisation électrique. Et ça ne s’est pas fait (…) Et nous espérions que les Européens allaient préparer la réglementation CAFE 2025”, faite de normes d’émissions de CO2 plus sévères, qui impliquaient de produire plus de voitures électriques et hybrides rechargeables fin 2024 pour préparer l’année 2025. “Et ça ne se matérialise pas non plus”, a indiqué le patron de Forvia.

Le neuvième équipementier mondial (en termes de chiffre d’affaires en 2023) fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d’échappement pour de nombreux constructeurs comme Stellantis, Mercedes ou BYD. La décarbonation de l’automobile est “inéluctable”, mais croire que la croissance vers l’objectif (zéro émissions) de 2035 serait linéaire était une erreur”, a décrit M. Koller. Pour relancer le marché, il faut maintenant “offrir ces voitures électriques à des prix beaucoup plus attractifs”, avec des modèles plus petits dotés d’autonomies moindres, selon le patron de Forvia.