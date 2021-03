Sochaux : la séance supplémentaire de samedi annulée à Sochaux

La semaine a été rude à l’usine Stellantis de Sochaux. La pénurie de micro-conducteurs se fait de plus en plus sentir dans le nord Franche-Comté. Lundi, la ligne de production de la 308 était à l’arrêt. Mardi, ce sont trois équipes sur quatre qui n’ont pas travaillé. Ce sont 8 séances de travail qui ont été annulées en 8 jours. Ce mercredi, le syndicat Force ouvrière confirme que la séance supplémentaire de travail, programmée ce samedi sur le système 2, la ligne de production fabriquant les Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland X, est déprogrammée. « S’il n’y a pas de pièces en semaine, on ne travaille pas le samedi », note notamment le syndicat. L’usine est confrontée à un difficile stop & go continuel, prise dans un étau entre une demande forte de ses véhicules, expliquant la programmation de séances supplémentaires, et une pénurie de micro-conducteurs, qui impliquent de gérer au jours le jour le stock et donc le maintien des séances de travail.