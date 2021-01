Fusion PSA-Fiat : Marie Guite Dufay se dit « vigilante »

« L’union entre PSA et FCA, effective ce samedi 16 janvier, donne naissance à Stellantis, qui devient ainsi le sixième constructeur automobile mondial, rappelle un communiqué du conseil régional diffusé ce samedi 16 janvier. Marie-Guite Dufay salue ce rapprochement « qui doit permettre à cette nouvelle entité d’atteindre une taille critique sur un marché automobile en plein bouleversement. Cette fusion, au-delà de son intérêt stratégique et géographique, permettra aussi d’affronter plus sereinement les défis à venir. Malgré un marché mondial en repli de 15 % en raison de la crise sanitaire, Stellantis trouvera les ressources nécessaires pour accélérer le développement des nouvelles mobilités autour des technologies hybrides, électriques voire hydrogènes », indique la Présidente de Région. La Bourgogne-Franche-Comté, berceau de l’aventure automobile, doit pouvoir tirer parti de cette nouvelle dynamique. Je serai donc très attentive à l’impact de cette fusion sur la stratégie industrielle des sites de Sochaux et de Vesoul ainsi qu’aux conséquences possibles sur les emplois, l’activité et la sous-traitance », précise encore Marie-Guite Dufay.

Le communiqué indique également que la présidente de Région rencontrera d’ici quelques semaines les dirigeants du groupe et qu’elle interrogera Carlos Tavares sur ces différents points.