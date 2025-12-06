Jean-Marie Pheulpin (Lutte Ouvrière) : « Notre leitmotiv, ce sont les travailleurs et les travailleuses »

Je ne me compte pas dans les listes de gauche. Il y a deux listes de gauche et puis il y a la nôtre, une liste de communistes révolutionnaires du camp des travailleurs. Les listes de gauche, ce sont des listes qui veulent prendre le pouvoir, être élues et gérer les affaires. Ce n’est pas notre cas. Si nous étions élus, nous assumerions nos responsabilités, mais pas en tant que politiciens, plutôt qu’en tant que ministre révolutionnaire.

Nous n’avons pas cherché à nous associer et ils n’ont pas cherché à nous associer. Ils savaient bien que de toute façon, nous présenterions, comme à chaque fois, une liste. Dans certaines circonstances, nous pourrions effectivement envisager de faire une liste commune. S’il y avait une menace fasciste par exemple. Aujourd’hui il n’y a qu’une menace RN (Rassemblement National).