Municipales Danjoutin : Emmanuel Formet, maire sortant, annonce sa candidature

C’est dans la salle communale que ce jeudi 4 décembre, Emmanuel Formet annonce sa candidature à la mairie de Danjoutin. Déjà élu en tant que maire en 2020 avec 54,37 % des voix, il lance sa campagne avec sa liste « Ensemble pour Demain Danjoutin ». Élu il y a cinq ans sous l’étiquette Liste Divers Gauche (LDVG), pour les élections municipales de 2026, la liste sera sans étiquette. « Il n’y aura pas un parti qui nous soutiendra, mais on rentre dans un cadre d’une politique humaniste écologique et avec le respect de toutes et tous », indique Emmanuel Formet.

Son programme est divisé en cinq thématiques ; une ville pour tous : construire ensemble les projets communs : sécurité, santé et solidarité : nature et environnement : patrimoine. Le mot d’ordre : une approche humaine. « Il faut que l’humain reste au centre de toutes les décisions ». Il cite plusieurs exemples de projets allant dans ce sens. Emmanuel Formet souhaite développer la démocratie participative, déjà en place depuis 2020. Lors de sujets importants, la commune crée des Groupes d’action solution (GAS). Cette assemblée est constituée de quelques élus et d’une majorité de citoyens. « Le groupe travaille pour trouver des solutions, ça fait appel à l’intelligence collective », développe le candidat. Autre moyen de mettre à contribution les habitants, Emmanuel Formet évoque la création d’un conseil municipal pour les jeunes.

La liste « Ensemble pour Demain Danjoutin » a aussi l’ambition de développer la culture. « Dès 2026, on aura un week-end réservé au théâtre », dévoile Emmanuel Formet. Même si le projet n’a pas encore de nom, les grandes lignes sont déjà annoncées : une pièce le samedi et une pièce le dimanche. « Notre programme sera bien sûr ambitieux mais aussi réaliste », assure le candidat en évoquant les contraintes budgétaires. L’équipe candidate est composée pour plus de la moitié de nouvelles têtes.