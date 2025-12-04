PUB
Municipales Danjoutin : Emmanuel Formet, maire sortant, annonce sa candidature

Emmanuel Formet, maire de Danjoutin devant la mairie.
Emmanuel Formet ambitionne le poste de maire de Danjoutin pour un second mandat. | ©Le Trois – Jade Belleville

À plus de quatre mois des élections municipales, Emmanuel Formet annonce sa candidature aux élections de Danjoutin. Déjà maire depuis 2020, il convoite un second mandat avec la liste « Ensemble pour Demain Danjoutin ».

C’est dans la salle communale que ce jeudi 4 décembre, Emmanuel Formet annonce sa candidature à la mairie de Danjoutin. Déjà élu en tant que maire en 2020 avec 54,37 % des voix, il lance sa campagne avec sa liste « Ensemble pour Demain Danjoutin ». Élu il y a cinq ans sous l’étiquette Liste Divers Gauche (LDVG), pour les élections municipales de 2026, la liste sera sans étiquette. « Il n’y aura pas un parti qui nous soutiendra, mais on rentre dans un cadre d’une politique humaniste écologique et avec le respect de toutes et tous », indique Emmanuel Formet. 

Son programme est divisé en cinq thématiques ; une ville pour tous : construire ensemble les projets communs : sécurité, santé et solidarité : nature et environnement : patrimoine. Le mot d’ordre : une approche humaine. « Il faut que l’humain reste au centre de toutes les décisions ». Il cite plusieurs exemples de projets allant dans ce sens. Emmanuel Formet souhaite développer la démocratie participative, déjà en place depuis 2020. Lors de sujets importants, la commune crée des Groupes d’action solution (GAS). Cette assemblée est constituée de quelques élus et d’une majorité de citoyens. « Le groupe travaille pour trouver des solutions, ça fait appel à l’intelligence collective », développe le candidat. Autre moyen de mettre à contribution les habitants, Emmanuel Formet évoque la création d’un conseil municipal pour les jeunes. 

La liste « Ensemble pour Demain Danjoutin » a aussi l’ambition de développer la culture. « Dès 2026, on aura un week-end réservé au théâtre », dévoile Emmanuel Formet. Même si le projet n’a pas encore de nom, les grandes lignes sont déjà annoncées : une pièce le samedi et une pièce le dimanche. « Notre programme sera bien sûr ambitieux mais aussi réaliste », assure le candidat en évoquant les contraintes budgétaires. L’équipe candidate est composée pour plus de la moitié de nouvelles têtes. 

Briguer un second mandat de maire

Le candidat de 56 ans l’assure, un de ses atouts est sa « connaissance du tissu économique, associatif et social de la commune ». Habitant de la commune depuis 25 ans, ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Formet participe à une campagne municipale. Il cumule trois mandats dont un de maire. Durant les trois mandats de l’ancien maire Daniel Feurtey (Les Verts puis Europe Écologie Les Verts) il a été adjoint aux finances puis chargé du développement durable et écologique. 

Ce deuxième mandat de maire, Emmanuel Formet l’appréhende différemment que le premier. « Je ne connaissais pas l’étendue du travail d’un maire », précise-t-il. Il évoque certaines problématiques qu’il n’avait pas forcément anticipées : urbanisme, relations avec les institutions… Mais ce nouveau mandat, il l’envisage avec plus de « certitude ». Il évoque notamment le souhait de garder l’organisation du groupe majoritaire. « Sur les 21 élus, il y en a 19 qui avaient une petite délégation », explique Emmanuel Formet. Chaque élu a un sujet à suivre durant tout le mandat. Le candidat le rappelle, maire n’est pas son métier. Avec cette organisation, cela permet d’éviter que « le maire fasse tout et décide de tout ». 

À Danjoutin, Stéphane Fluckiger, membre du cabinet du maire de Belfort, Les Républicains (LR), a annoncé sa candidature en avril dernier (lire notre article).

Palais de justice, Besançon. | ©Google street view

Procès Péchier: un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

Un psychologue l’ayant reçu en consultation à plusieurs reprises dit avoir été très surpris quand il a appris les accusations formulées à l’encontre du Dr Péchier.
L'effraie des clochers à un plumage mélangeant le brun et le gris.

Bourgogne-Franche-Comté : la LPO veut sauver les effraies des clochers

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) lance sa première campagne de financement participatif. L'objectif : préserver les effraies des clochers. Pour cela, la LPO souhaite créer 420 nichoirs, planter 1 349 mètres de haies et organiser 50 animations.
La nouvelle de l'Urssaf est ouverte le mardi dans des locaux partagés avec la CPAM et la CAF, rue Stroltz.

A l’instar de l’Etat, l’Urssaf veut redonner figure humaine au service public

L’Urssaf vient d’ouvrir une permanence à Belfort dans des locaux partagés avec la CAF (caisse d’allocation familiales) et la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Une façon, au-delà des services numériques, de se remettre à la portée des administrés.

