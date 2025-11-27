Florian Chauche : « Faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire »

Nous avons envie de faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire. 29 % de Belfortains vivent sous le seuil de pauvreté, quasiment le double de la moyenne nationale. Un ménage sur deux est une personne qui vit seule ou est un parent isolé. Nous avons des grosses difficultés sociales à Belfort. À ce titre, nous aimerions mettre la cantine gratuite pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Au niveau démocratique, on aimerait que les gens se réapproprient la politique. Comme je le dis toujours : « Si tu ne t’occupes pas de la politique, c’est la politique qui s’occupe de toi. » Nous pourrions [déjà] diffuser les conseils municipaux en direct sur le site de la Ville ou sur ses réseaux sociaux. Il est important que les gens voient le travail de leurs élus et voient comment cela se passe. [Nous voulons instaurer] un référendum d’initiative citoyenne, pour que les Belfortains soient consultés, qu’ils puissent proposer des projets ou qu’ils puissent donner leur avis sur des projets de la municipalité. On ne peut pas les consulter seulement une fois tous les six ans. Il faut qu’ils puissent être acteurs de la vie politique de leur commune, pour les ré–intéresser et qu’ils aillent voter aux autres échéances.