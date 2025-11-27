Florian Chauche : « Faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire »

Florian Chauche, vous venez de dévoiler la liste que vous mènerez aux élections municipales de 2026, à Belfort. Elle s’intitule « Belfort avec vous ». Qui regroupe-t-elle ?
C’est une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, avec le Parti communiste français, les écologistes, le collectif citoyen En commun pour Belfort et la France insoumise. C’est une liste que nous avons construite dans le cadre du périmètre du NFP (le nouveau front populaire, coalition de gauche née lors des élections législatives de 2024, NDLR). Cette liste n’est pas une hégémonie de la France insoumise. Ce rassemblement est un vrai travail collectif. C’est une victoire : nous avons réunis deux des trois listes qu’il y avait en 2020 (Le Parti communiste avait présenté une liste au 1er tour, en plus de celles « d’En Commun pour Belfort » et de « Belfort en grand », menée par Samia Jaber et Bastien Faudot, NDLR)
La gauche aura au moins deux listes aux prochaines municipales. Peut-être trois, si Lutte ouvrière présente une liste comme en 2020. Comment regardez-vous cette désunion de la gauche ?
C’est une déception pour les Belfortains et les Belfortaines, parce qu’ils attendent des changements. Nous avons été en discussion avec tous les partis ; cela a commencé il y a deux ans. Il y a un an, le PS et GRS (lire notre article) ont annoncé qu’ils ne voulaient pas partir avec nous. On le regrette. Nous avons continué le travail avec les communistes, les écologistes pour monter cette liste qui, je le souhaite, va être représentative sociologiquement des Belfortains et des différents quartiers de Belfort. Nous verrons bien au second tour ce qui se passera. Si nous n’avons pas réussi à nous réunir au premier tour, peut-être que nous pourrons nous réunir au second tour. Ce qui est intéressant de dire aux Belfortains : si vous voulez l’union de la gauche, il vaut mieux voter pour « Belfort avec vous » qui veut l’union que pour l’autre liste (Tous Belfortains, NDLR) qui ne la souhaite pas.
Est-ce que vous entendez les remarques formulées à l’égard de LFI ?
À quels sujets ?
On critique la manière de brutaliser le débat, les positions prises à la suite des événements du 7 octobre 2023 en Israël…
La France insoumise défend le programme du Nouveau front populaire élaboré avec différentes forces politiques en 2024. Elle le défend avec force à l’Assemblée nationale. Quand certains sont dans les compromis, voire les compromissions, la France insoumise reste sur sa ligne politique, celle qui a été proposée aux électeurs. Les critiques, on peut les entendre. À l’inverse, beaucoup de gens se disent aussi : « Heureusement qu’il y a la France insoumise pour tenir des positions et ne pas céder. » On le voit bien dans les discussions sur le budget. Certains parlent de suspension de la réforme des retraites, mais ce n’est qu’un décalage. On ne parle pas non plus des 7 milliards d’économies demandées à la sécurité sociale, qui vont se traduire par des fermetures de lits et par du personnel soignant dans une plus grande difficulté. Nous, on ne l’accepte pas.
Belfort, dans le paysage politique des municipales et de la France insoumise, risque d’être un cas singulier. Dans de très nombreuses villes, la France insoumise annonce des listes autonomes. Ici, vous menez une liste d’union. Comment regardez-vous cela alors que vos collègues sont plutôt rentrés dans une logique de confrontation ? Je pense à Besançon ou Montbéliard, tout proche de nous, ou à Nantes et Paris, plus loin.
Je ne connais pas les situations dans toutes les villes de France. Parfois, ce sont [aussi] nos partenaires du NFP qui ne souhaitent pas faire de liste avec nous. Nous ne pouvons pas non plus nous effacer des élections. Sur Belfort, nous sommes très contents. Ce travail mené avec les écologistes et le collectif citoyen En commun pour Belfort nous avait [déjà] permis d’arriver 2e aux élections municipales en 2020. Nous sommes là pour proposer un projet aux Belfortains, une alternative aux politiques de droite.
En 2020, cette liste que vous évoquez, « Belfort en commun », était très marquée par le sceau de la liste « citoyenne ». Est-ce qu’aujourd’hui, sachant que vous êtes encarté à la France insoumise, vous arrivez à conserver cette dynamique citoyenne ?
J’ai toujours respecté les organisations politiques ou les collectifs citoyens. Ce sont des gens convaincus et qui ont envie de s’engager. Le collectif Belfort en commun a toute sa place, au même titre que le Parti communiste ou les écologistes. D’ailleurs, nous souhaitons laisser la liste ouverte jusqu’au dernier moment pour justement laisser des places aux citoyens qui nous rejoindraient lors de la campagne et qui voudraient intégrer pour proposer leurs projets ou leurs idées.
Ce rassemblement de plusieurs forces de gauche vous a aussi permis de gagner en 2022 lors des élections législatives…
Bien sûr. Nous en sommes bien conscients. Face à la montée de l’extrême droite et de la droite extrême, il est important que la gauche puisse se réunir pour remporter les élections. Ce fut le cas avec la Nupes (en 2022, NDLR). Ce fut le cas avec le Nouveau Front populaire (en 2024, NDLR) et j’espère que ce sera le cas à Belfort avec cette liste de rassemblement.
Qu’est-ce que vous inspirent les derniers résultats de la gauche à Belfort ?
C’est plutôt encourageant. Aux dernières élections présidentielles, en 2017 et 2022, la gauche arrive en tête au premier tour. Aux législatives de 2022 et de 2024, la gauche arrive en tête à Belfort. Elle a une carte à jouer si elle a un programme clair, qui parle aux Belfortains, avec une liste qui représente les Belfortains et qui donne envie de se déplacer.
Quelles sont vos priorités dans ce programme que vous avez édité et que vous allez marteler maintenant pendant la campagne ?
Nous avons envie de faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire. 29 % de Belfortains vivent sous le seuil de pauvreté, quasiment le double de la moyenne nationale. Un ménage sur deux est une personne qui vit seule ou est un parent isolé. Nous avons des grosses difficultés sociales à Belfort. À ce titre, nous aimerions mettre la cantine gratuite pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Au niveau démocratique, on aimerait que les gens se réapproprient la politique. Comme je le dis toujours : « Si tu ne t’occupes pas de la politique, c’est la politique qui s’occupe de toi. » Nous pourrions [déjà] diffuser les conseils municipaux en direct sur le site de la Ville ou sur ses réseaux sociaux. Il est important que les gens voient le travail de leurs élus et voient comment cela se passe. [Nous voulons instaurer] un référendum d’initiative citoyenne, pour que les Belfortains soient consultés, qu’ils puissent proposer des projets ou qu’ils puissent donner leur avis sur des projets de la municipalité. On ne peut pas les consulter seulement une fois tous les six ans. Il faut qu’ils puissent être acteurs de la vie politique de leur commune, pour les ré–intéresser et qu’ils aillent voter aux autres échéances.
En 2020, on avait vu l’importance du thème écologique dans la campagne municipale. Six ans après, il a régressé dans le débat public. Aujourd’hui, on voit le retour de celui de la sécurité, notamment autour de la question du narcotrafic. Comment le regardez-vous ?
La sécurité est un sujet qui revient régulièrement, surtout abordé par la droite et l’extrême droite. Les chiffres montrent quand même que l’insécurité a tendance à baisser [ces dernières décennies], [même si] par moment cela peut ré-augmenter suite à des règlements de comptes dans certaines villes. Il faut lutter contre cela. Mais la sécurité, c’est un domaine régalien de l’État. C’est à l’État de réagir et ce n’est pas aux communes de pallier aux manquements de l’État. Malheureusement, les Français paient deux fois pour leur sécurité. Ils paient une fois leurs impôts au niveau national pour financer la police nationale et ils paient aussi au niveau local pour financer des polices municipales. Ces moyens que l’on investit dans la police municipale, ce sont des moyens que l’on n’investit pas dans d’autres domaines. La question de la sécurité, c’est à l’État de gérer, en donnant plus de moyens à la police nationale afin qu’elle puisse enquêter et arrêter ces trafiquants.
En 2020, le mouvement qui précédait « Belfort avec vous », prônait une séparation entre le ou la maire de Belfort et le ou la président(e) du Grand Belfort. Est-ce que c’est toujours d’actualité de séparer ces deux exécutifs ?
C’est toujours d’actualité, Nous ne voulons pas de cumul de mandat entre le maire et le président du Grand Belfort.
C’est quelque chose que nous pourrions retrouver dans vos propositions ?
Cela sera abordé lors de la campagne.