[L’été du vélo #2] Les biclous oubliés ressortent massivement des caves

« On n’est pas mécontents de se reposer un peu ». Samedi 1er août, autour d’un barbecue, les bénévoles du Maillon Solidaire fêtent le début de leurs vacances. Depuis la sortie du confinement le 11 mai, l’atelier a tourné à plein régime, et même un peu plus. Après la pause, l’activité reprendra le 1er septembre.

« Lorsque le gouvernement, la FUB (fédération des usagers de la bicyclette) et l’Heureux Cyclage (fédération d’ateliers associatifs) ont annoncé le lancement du coup de pouce vélo, nous y avons vu une action qui s’inscrit complètement dans la raison d’être de notre association. Nous avons aussitôt décidé d’y adhérer », explique le secrétaire de l’association. Dès le 11 mai, mesures de sécurité sanitaire dûment mises en place, l’atelier accueille les cyclistes belfortains qui souhaitent bénéficier de la mesure. Succès immédiat. A raison de deux demi-journées d’ouverture par semaine, l’atelier a remis en état plus de 120 vélos. « Ici, les gens réparent eux-mêmes leur vélo, avec l’aide des bénévoles », précise le président Michel Bardot. « Du coup, comme nous ne facturons pas de main d’œuvre, dans la plupart des cas 50€ suffisent largement à remettre le vélo en état. » De fait, à une exception près, les cyclistes sont repartis avec un vélo en état sans débourser un euro.