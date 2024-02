Véronique Wiss : « Le forum hydrogène est une boussole stratégique »

Cette première édition, les 29 et 30 septembre 2021, arrive comme une consécration. « Enfin, on y arrive ! » s’en amuse Véronique Wiss, qui a aussi travaillé dans le milieu des start-ups, notamment dans une qui développait une solution d’imagerie numérique dentaire. À cette période, la dynamique autour des projets importants d’Intérêt européen commun est lancée. On annonce des implantations. La filière accélère. McPhy est attendu à Belfort. « Le forum, c’est aussi l’occasion de faire venir, de faire connaître et d’entrer dans les premières discussions », insiste Véronique Wiss. Ce fut le cas de Gen-hy, par exemple, invité sur ce premier forum et qui a multiplié des échanges avec Pays de Montbéliard Agglomération et la Région. Quelques mois plus tard, la start-up d’Orly annonce l’implantation de sa première usine à Allenjoie.

« Le forum est un rendez-vous business », insiste Véronique Wiss, qui ne veut surtout pas entendre parler du mot « Salon » pour décrire l’événement. « C’est un événement sous cloche », revendique-t-elle, où les rendez-vous BtoB, comme on dit dans le jargon, « sont l’ADN ». « Il faut mettre les conditions nécessaires pour que les acteurs de la filière échangent au maximum et initient », explique-t-elle. Lors de l’édition 2022, organisée à l’Axone, à Montbéliard, des ateliers ont été organisés pour stimuler, d’un côté, l’innovation et faciliter, de l’autre, les installations. En 2023, les ateliers visaient à définir des plans d’attaque à court terme, alors que la visibilité à plus long terme était, dorénavant, dégagée. « On s’attache à travailler en profondeur notre programme, souligne l’ancienne commissaire. Les visiteurs viennent chercher les dernières informations, écouter les experts. » En 2023, par exemple, l’hydrogène blanc suscitait beaucoup d’interrogations, tout comme le télescopage de plusieurs technologies. Plusieurs conférences ont abordé, sans tabous, ces questions et défis. On ne veut pas de langue de bois, ni de discours unique. Le forum est ainsi « une boussole stratégique », résume Véronique Wiss.

En 2021, les acteurs de l’hydrogène proposaient des projets. En 2022, des démonstrateurs étaient présentés dans les allées de l’événement. En 2023, ce sont des projets d’industrialisation qui sont à l’honneur. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, les programmes européens ou encore la recherche de souveraineté sont autant d’éléments qui ont favorisé l’accélération de cette filière, qui n’était pas encore concrétisée. Le territoire était prêt. Et le forum a accompagné l’écosystème tout en le valorisant. Aujourd’hui, des usines vont être inaugurées : McPhy, Gen-hy, Inocel… Demain, H2SYS. « Voir l’implantation de ces gigafactorys, c’est vraiment une concrétisation de tout le travail commun », salue Véronique Wiss. Et elle sait de quoi elle parle.