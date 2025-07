Stellantis se retire des utilitaires à hydrogène

Ils ont aussi besoin de plus petites batteries, et donc de moins de matières premières. Mais les modèles à hydrogène restent très chers à l’achat, autour d’une centaine de milliers d’euros l’unité, et les stations de recharge, coûteuses à installer, sont rares. Cette décision pose la question de l’avenir de Symbio, la coentreprise lancée en grande pompe en 2023 par Stellantis avec Michelin et l’équipementier Forvia.

La direction de Michelin a condamné mercredi une « décision inattendue, brutale et non concertée », « d’autant plus surprenante que Stellantis a toujours affiché l’ambition d’être le pionnier de ce nouveau marché ». « Stellantis représente près de 80% du volume d’activité de Symbio », a indiqué de son côté Forvia. « De fait, l’intention exprimée par Stellantis entraîne des répercussions opérationnelles et financières, graves et immédiates, pour l’avenir de Symbio ».

Stellantis a indiqué avoir « engagé des discussions » avec ses partenaires, même si Symbio a d’autres clients. « Le marché de l’hydrogène demeure un segment de niche, sans perspectives de rentabilité économique à moyen terme », a expliqué dans le communiqué Jean-Philippe Imparato, directeur de Stellantis pour l’Europe. Renault a aussi mis en liquidation début 2025 son usine d’utilitaires à hydrogène de Flins (Yvelines). Parmi les constructeurs automobiles, seuls Toyota, Hyundai et BMW continuent d’y croire avec de petits programmes de développement et une poignée de véhicules dans les rues.