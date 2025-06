McPhy : le tribunal de commerce délibère le 8 juillet sur la reprise

La société McPhy est en grande difficulté. Elle ne survivra pas à cette période de doutes de la filière hydrogène. Mais son activité, peut-être. Et c’est bien l’enjeu des semaines actuelles.

Une procédure de conciliation avait été ouverte le 10 mai. Un appel d’offres de reprise en plan de cession avait été initié. Une offre partielle avait bien été déposée, par John Cockrill. Dans cette continuité, une procédure de redressement judiciaire avait donc été engagée. Une nouvelle date de dépôt d’offres avait été fixée au 13 juin, pour permettre des offres de reprise sur la totalité ou une partie des actifs ou activités de McPhy. Les offres étaient étudiées par le tribunal de commerce ce mardi 24 juin. Le délibéré sera rendu le 8 juillet.

Selon nos informations, trois offres ont été étudiées ce jour par le tribunal : celle du Belge John Cockrill (lire notre article) ; celle d’Hynamics, filiale d’EDF ; et celle d’Atawey. Atawey installe des stations hydrogène et a déjà racheté à McPhy sa partie « station hydrogène », en 2024. Hynamics conçoit et exploite des stations de production d’hydrogène, dont celle de Danjoutin (lire notre article) et des usines de fabrications de carburant de synthèse pour le transport maritime et aérien. John Cockrill est un groupe qui intervient dans le domaine de l’énergie, de la défense ou encore dans l’industrie. En Alsace, il dispose d’une usine de fabrication de cellules de stack, éléments essentiels des électrolyseurs. Il dispose d’une usine d’électrolyseurs en Belgique.