Inocel se fournit en hydrogène vert chez Lhyfe

Inocel produit des piles à combustible de très forte puissance (lire tous nos articles). L’usine de Belfort est en cours de lancement ; elle doit produire en 2025 ses premiers équipements de série. La pile à combustible Z300-S, destiné au marché stationnaire, affiche une puissance unitaire de 300 kW, « permettant un réel passage à l’échelle », assure l’entreprise. Ce modèle développe une puissance équivalente à 407 chevaux, soit la puissance d’un poids lourd de 44 tonnes. Elle propose un design plug and play et promet une efficience supérieure à 60 %.

Pour son approvisionnement, Inocel a opté pour la solution Lhyfe. Née en 2017, la société produit et fournit de l’hydrogène vert et renouvelable. Son premier site produit le gaz directement à partir d’un champ éolien, situé en mer, à proximité de Noirmoutier, en Vendée. Ce contrat porte sur la fourniture d’hydrogène, sur 4 ans, jusqu’à 140 tonnes, pour le site de production de Belfort et le centre de R&D de Saint-Égrève (Isère).

Ce choix vise à « décarboner la production de nos générateurs d’électricité destinés aux applications mobiles ainsi qu’aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, smart grid et data center », justifie Inocel, sur LinkedIn. Il vise aussi à « garantir un approvisionnement fiable en hydrogène vert pour nos bancs d’essai et nos tests de production ». « Nous affirmons ainsi de nouveau notre engagement à offrir des solutions zéro émission pour les applications de génération d’électricité mobile et stationnaires ainsi que la mobilité », souligne Jules Billiet, directeur général d’Inocel, cité dans le communiqué de presse.