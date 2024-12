Belfort : Inocel finalise sa pile à combustible de forte puissance

Cette pile de forte puissance peut répondre à des besoins variés, comme les générateurs mobiles, « nécessaires aux sites non raccordés au réseau électrique ou ayant besoin de puissance supplémentaire, en remplacement de générateurs diesel et batteries », note Inocel. Autres utilisations envisagées : l’électrification des ports ou le stockage d’énergies renouvelables, sous forme d’hydrogène, puis leur réutilisation à la demande. Enfin, dernier marché : le délestage et l’équilibrage des réseaux électriques.

Les premières unités de ce système seront disponibles dès décembre 2024 « pour des clients stratégiques et partenaires clés », annonce Inocel. Une étape qui permettra aussi de qualifier la ligne de production. « La distribution commerciale élargie est prévue pour la mi-2025 permettant aux entreprises de s’engager de manière efficace dans la transition vers des énergies renouvelables », ajoute l’entreprise.

L’entreprise annonce le déploiement de cette solution pour le marché maritime en 2025 et pour la mobilité terrestre lourde pour 2026. L’usine de Belfort, dont la ligne de production sera bientôt active, doit produire des dizaines de milliers d’unités par an. Le nombre d’embauches de 2025 dépendra des commandes et de la production. Inocel est prudent sur les prévisions, même si son ambition est d’embaucher 700 personnes à l’horizon 2030.

Inocel ne s’arrête pas à ce produit. L’entreprise travaille déjà sur une pile affichant une puissance de 500 kW. La forte puissance, toujours.