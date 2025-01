GE Vernova fait moins bien qu’attendu mais confirme ses objectifs 2025

Mais le consensus des analystes de FactSet escomptait un bénéfice de 707 millions et, dilué par action, l’attente était de 2,30 dollars mais il ressort à 1,73 dollar. A noter un bond des commandes de 22%, en proforma, représentant 13,2 milliards de dollars entre octobre et décembre, grâce aux équipements dans les secteurs de l’énergie et de l’électrification. « GE Vernova a bâti de solides fondations en 2024 avec des commandes conséquentes et une croissance du chiffre d’affaires, ainsi qu’une expansion importante des marges et des flux de trésorerie », a souligné Scott Strazik, patron du groupe, cité dans un communiqué.