GE Venora : le tribunal ne rendra sa décision que le 15 janvier 2026

Lors du rendu de décision le 15 janvier prochain, deux possibilités : soit le tribunal accorde l’expertise, soit elle ne l’accorde pas. « Si le juge nous donne tort, l’expertise tombe à l’eau », regrette Christophe Carignano. Dans ce cas-là, durant le temps de la procédure de rupture conventionnelle collective, le CSE n’a pas d’informations sur l’avenir. « Si une personne part, on ne sait pas comment ça va être géré », déplore le secrétaire du CSE. Il évoque également les secteurs dont la majorité des salariés vont partir. Chez les chefs de projet, il y aurait, par exemple, potentiellement le départ de cinq personnes sur onze. « La question légitime qu’on se pose, c’est de savoir si les six qui restent vont devoir reprendre seules les projets encore en cours », s’interroge Christophe Carignano.

Si, le 15 janvier, le tribunal donne raison au CSE en considérant le plan comme un « projet important », il pourra alors choisir un expert. Comme l’explique Christophe Carignano, cet expert aura plusieurs missions : « Analyser tout le processus des 42 postes supprimés et chercher à évaluer l’impact que ça aura sur chaque service. »

Au tribunal, jeudi, l’avocat de GE EPF a plaidé l’aspect légal, rappelle le syndicaliste. « La société GE EPF veut se réorganiser, elle décide d’utiliser le véhicule juridique de la rupture conventionnelle collective », poursuit Christophe Carignano. La rupture conventionnelle collective n’oblige pas à associer le CSE. Mais ce dernier estime que le plan dissimule en fait une restructuration d’ampleur, impliquant d’associer les représentants des salariés. Le CSE souligne ainsi l’importance du rôle des élus du comité d’informer et de prévenir les employés des réorganisations et des potentielles difficultés.