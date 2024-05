Eva Joly appelle à « une prise de conscience » pour lutter contre l’évasion fiscale

Les financements occultes du Parti socialiste. L’affaire ELF. Clearstream. Les frégates de Taïwan. L’affaire Cahuzac. Les époux Balkany. Ces affaires de corruption ont un point commun : leur juge d’instruction, Renaud Van Ruymbeke. La magistrat à l’iconique moustache s’est éteint le 10 mai, à l’âge de 71 ans. « Il incarnait l’image du juge d’instruction indépendant et courageux, et laissera une empreinte indélébile dans l’histoire judiciaire de notre pays », avait réagi sur X (ex Twitter), Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation.

Près de deux décennies après ces procès anti-corruption, un mouvement similaire de contestation naît contre l’évasion fiscale. « Cela ressemble beaucoup », convient la magistrate Éva Joly, qui est à Belfort ce mercredi soir (lire ci-dessous), pour participer à une table ronde autour de l’évasion fiscale et du combat syndical et à la projection, en avant-première, de Tax Wars. Le documentaire suit des experts militants « pour la taxation des profits des multinationales », indique la production. Éva Joly, avec notamment Thomas Piketty ou encore Joseph Stiglitz, est membre de la commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (Icrict).

Eva Joly a instruit, également, l’affaire Elf. Elle a été députée européenne (2009-2019) et candidate à l’élection présidentielle pour Europe Écologie – Les Verts, en 2012. Elle exerce comme avocate, au barreau de Paris. Elle défend notamment les syndicats de l’entité de turbines à gaz de General Electric, qui ont déposé une plainte auprès du Parquet national financier (PNF) pour évasion fiscale (lire nos articles). Comme la corruption en son temps, l’évasion fiscale est considérée comme « normale ». Ne parle-t-on par d’optimisation fiscale ? Elle appelle à « une prise de conscience » sur cette question.

L’évasion fiscale est estimée en France entre 80 et 100 milliards d’euros, par an. Et à l’échelle européenne, « on parle de 1 000 milliards d’euros », indique Éva Joly. C’est de l’argent qui fait « défaut » au budget des État et ce sont autant d’investissement « extrêmement nécessaires qu’on ne peut pas », notamment autour de la transition écologique. « Dans ce contexte, c’est particulièrement scandaleux », s’indigne la magistrate. Dans le cadre de l’entreprise, cette évasion fiscale peut justifier des résultats négatifs et limiter les investissements, encourager des plans sociaux ou réduire les primes de résultat des salariés.