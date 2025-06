Belfort : tout ce qu’il faut savoir sur le Fimu 2025

L’application mobile du Fimu permet de suivre les concerts en temps réel. On retrouve aussi des rubriques pour devenir bénévoles et hébergeurs, les lieux où se déroulent les concerts, où se restaurer. Disponible également : le détail des artistes, répertoriés par genre, une biographie, une piste d’écoute et l’heure et le lieu de leur passage. En termes pratiques : il sera possible de construire son propre programme, avec un itinéraire et une carte pour se rendre entre les différentes scènes pour chaque journée/soirée passée au Fimu.