Fimu : le Venezuela à l’honneur pour la 38e édition

Cette année, le festival met un accent particulier sur le jazz. Mais aussi et surtout sur la venue de la marraine La Chica, chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne. « Elle a été choisie pour sa présence scénique, sa qualité artistique et le fait qu’elle soit reconnue de manière unanime par la profession. Elle dégage un côté solaire, plein de passion », souligne Delphine Mentré. Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, La Chica s’est d’abord fait connaître comme claviériste avant de sortir son premier album en 2019, marqué par des titres phares comme Oasis et Drink.

Julian Catusse, directeur du Fimu, précise que cette 38e édition a attiré 1 318 candidatures, représentant 87 territoires. « Il y a l’équivalent de trois Unions Européennes qui candidatent au Fimu chaque année », souligne-t-il. Le festival cherche également à professionnaliser les artistes émergents en leur offrant une scène où se produire sous le regard de professionnels du secteur. Le directeur du festival Jazz à Vienne a d’ailleurs fait le déplacement à Belfort pour découvrir la programmation.

Si 99 % de la programmation est déjà bouclée, les noms des artistes ne seront révélés que mi-avril. « Pour en avoir vu quelques-uns sur scène, on aura de très belles surprises », promet Julian Catusse.

Le choix du Venezuela comme pays invité a suscité des interrogations, notamment en raison de la situation politique du pays. « Cela n’implique aucun soutien au gouvernement en place. Mais nous ne voulons pas priver les Belfortains de la richesse musicale et culturelle de ce pays », précise Damien Meslot. « Nous ne nous interdisons pas d’aller vers des pays peu connus du public. L’idée était de sortir des sentiers battus », ajoute Delphine Mentré.