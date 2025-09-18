Vincent Hognon : « Je m’attends à beaucoup plus de duels »

Cette 7e journée de championnat de National sonne comme un point de passage pour le FC Sochaux-Montbéliard, leader après six journées avec 13 points (quatre victoires, une défaite et un nul). Surtout, ils ont inscrit 13 buts pour 5 encaissés. Le deuxième, Versailles, le colle de près avec 12 points, mais compte deux matchs de moins. Après le match de ce vendredi, près d’un quart de la saison sera écoulée.

Une victoire contre le Football-club Villefranche Beaujolais viendrait donc « valider le [bon] début de saison », convient Vincent Hognon, le coach sochalien, lors de la conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Surtout que se profile, après cette opposition, une mini trêve pour les Jaune et Bleu, avec l’annulation du match contre Ajaccio, le 26 septembre. Les Sochaliens rejouent le 3 octobre, à Concarneau. Le week-end du 10 octobre est consacré à la Coupe de France ; ce sera encore repos. Retour du championnat le 17 octobre, contre Aubagne, à Bonal. Pour le FC Sochaux, ce sont donc deux matchs au cours des quatre prochaines semaines.

« Il ne faut pas prendre le match à la légère », recommande l’attaquant Aymen Boutoutaou, élu meilleur joueur du championnat au mois d’août, tant par les supporters sochaliens que par la Fédération française de football (FFF). « Je tiens à remercier les supporters de m’avoir élu », confie le joueur, qui se sent bien dans le Doubs. Il apprécie l’ambiance du club, le soutien. Il veut encore être « plus décisif », assure Aymen Boutoutaou, qui a deux buts au compteur. « Si je suis bon individuellement, c’est que collectivement aussi, l’équipe m’a aidé à remporter ce trophée », salue le joueur.