Vincent Hognon : « Je m’attends à beaucoup plus de duels »

Cette 7e journée de championnat de National sonne comme un point de passage pour le FC Sochaux-Montbéliard, leader après six journées avec 13 points (quatre victoires, une défaite et un nul). Surtout, ils ont inscrit 13 buts pour 5 encaissés. Le deuxième, Versailles, le colle de près avec 12 points, mais compte deux matchs de moins. Après le match de ce vendredi, près d’un quart de la saison sera écoulée.
Une victoire contre le Football-club Villefranche Beaujolais viendrait donc « valider le [bon] début de saison », convient Vincent Hognon, le coach sochalien, lors de la conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Surtout que se profile, après cette opposition, une mini trêve pour les Jaune et Bleu, avec l’annulation du match contre Ajaccio, le 26 septembre. Les Sochaliens rejouent le 3 octobre, à Concarneau. Le week-end du 10 octobre est consacré à la Coupe de France ; ce sera encore repos. Retour du championnat le 17 octobre, contre Aubagne, à Bonal. Pour le FC Sochaux, ce sont donc deux matchs au cours des quatre prochaines semaines.
« Il ne faut pas prendre le match à la légère », recommande l’attaquant Aymen Boutoutaou, élu meilleur joueur du championnat au mois d’août, tant par les supporters sochaliens que par la Fédération française de football (FFF). « Je tiens à remercier les supporters de m’avoir élu », confie le joueur, qui se sent bien dans le Doubs. Il apprécie l’ambiance du club, le soutien. Il veut encore être « plus décisif », assure Aymen Boutoutaou, qui a deux buts au compteur. « Si je suis bon individuellement, c’est que collectivement aussi, l’équipe m’a aidé à remporter ce trophée », salue le joueur.
Le FC Sochaux devra y être « du début à la fin » à Villefranche
Obtenir un résultat ne sera pas si facile, de l’aveu de Vincent Hognon. « C’est une équipe bien meilleure que la saison passée », note-t-il. « Je m’attends à beaucoup plus de duels », poursuit l’ancien défenseur, qui souligne aussi la capacité des Bourguignons à amener rapidement le ballon dans la surface. Le coach met en garde ses joueurs : « Avec cette équipe, ce n’est jamais fini. » Pour y répondre, il compte sur son effectif qui a « des joueurs expérimentés ». Côté blessés, Dylan Tavares, Julien Vetro et Boubacar Fofana sont sur la touche.
Après la ferveur du match contre Caen (notre article), les Sochaliens retrouvent un terrain plus petit et une pelouse de moins bonne qualité. Le terrain ne va pas favoriser la circulation du ballon. Les Sochaliens devront peut être « raccourcir » la durée de la préparation des actions, pour « minimiser » le risque de perte de balle. « On est prêt à ça », certifie le coach. L’attaquant de conforter : « Il ne faut surtout pas prendre ce match à la légère. On ne regarde pas le classement, il faut aller chercher les performances et les résultats. » Depuis le début de saison, les Jaune et Bleu ont su gagner à l’extérieur, notamment chez le promu du Puy Foot (0-1) et à Paris 13 Atletico (1-3). « Il faut savoir négocier ces matchs quand on est en national », rabâche le coach. Qui recommande encore : « Il va falloir y être du début à la fin. »
Le match sera à suivre en direct sur letrois.info, dès 19h25.