Le FC Sochaux se déplace à Villefranche le 19 septembre

Un contenu solide. Une pointe de déception après avoir réussi à ouvrir la marque. Mais le FC Sochaux-Montbéliard a obtenu un résultat positif, ce vendredi 12 septembre, contre le Stade Malherbe de Caen, avec son nul un but partout (lire notre article), contre un candidat à la montée et l’une des équipes les plus solides techniquement, de l’aveu des Sochaliens (lire notre article).

Le FC Sochaux-Montbéliard reste leader du championnat, avec quatre victoires, une défaite et un match nul. Il compte 13 points. Versailles, avec deux matchs de moins, a 12 points et le 3e, Rouen, a 11 points.