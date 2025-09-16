Le FC Sochaux se déplace à Villefranche le 19 septembre

Un contenu solide. Une pointe de déception après avoir réussi à ouvrir la marque. Mais le FC Sochaux-Montbéliard a obtenu un résultat positif, ce vendredi 12 septembre, contre le Stade Malherbe de Caen, avec son nul un but partout (lire notre article), contre un candidat à la montée et l’une des équipes les plus solides techniquement, de l’aveu des Sochaliens (lire notre article).
Le FC Sochaux-Montbéliard reste leader du championnat, avec quatre victoires, une défaite et un match nul. Il compte 13 points. Versailles, avec deux matchs de moins, a 12 points et le 3e, Rouen, a 11 points.
13 buts pour le FC Sochaux
Ce vendredi 19 septembre, le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Football-Club Villefranche Beaujolais, actuellement 13e du championnat avec 5 points (deux matchs nuls, deux défaites et une victoire).
Le FC Sochaux-Montbéliard a toujours la meilleure attaque du championnat, avec 13 buts, et compte cinq joueurs de son effectif avec deux buts : Benjamin Gomel, Solomon Loubao, Boubacar Fofana, Kapit Djoco et Aymen Boutoutaou. Le Football Club Villefranche Beaujolais compte 3 buts.
FFFTV assure une production du match, qui sera diffusé en direct sur le trois.info.