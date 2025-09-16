,

Le FC Sochaux se déplace à Villefranche le 19 septembre

Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025.
Le 19 septembre, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Villefranche-sur-Saône, pour la 7e journée de National. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Villefranche-sur-Saône, ce vendredi 19 septembre, pour le compte de la 7e journée de championnat de national. Les Jaune et Bleu sont toujours leaders.

Un contenu solide. Une pointe de déception après avoir réussi à ouvrir la marque. Mais le FC Sochaux-Montbéliard a obtenu un résultat positif, ce vendredi 12 septembre, contre le Stade Malherbe de Caen, avec son nul un but partout (lire notre article), contre un candidat à la montée et l’une des équipes les plus solides techniquement, de l’aveu des Sochaliens (lire notre article).

Le FC Sochaux-Montbéliard reste leader du championnat, avec quatre victoires, une défaite et un match nul. Il compte 13 points. Versailles, avec deux matchs de moins, a 12 points et le 3e, Rouen, a 11 points.

13 buts pour le FC Sochaux

Ce vendredi 19 septembre, le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Football-Club Villefranche Beaujolais, actuellement 13e du championnat avec 5 points (deux matchs nuls, deux défaites et une victoire).

Le FC Sochaux-Montbéliard a toujours la meilleure attaque du championnat, avec 13 buts, et compte cinq joueurs de son effectif avec deux buts : Benjamin Gomel, Solomon Loubao, Boubacar Fofana, Kapit Djoco et Aymen Boutoutaou. Le Football Club Villefranche Beaujolais compte 3 buts.

FFFTV assure une production du match, qui sera diffusé en direct sur le trois.info.

Le projet Alison++ a été présenté lundi matin à l'occasion d'une table ronde au Crunch Lab de Belfort.

Belfort : quand l’intelligence artificielle vient assister la sédation médicale

Tout un réseau de partenaires a été créé autour d’un projet d’intelligence artificielle, appliquée à la médecine, et plus particulièrement à la réanimation et à la sédation de patients en soins critiques. Le projet Alison++, issu du laboratoire Sinergies de l’UTBM, a été officiellement lancé ce lundi 15 septembre au Crunch Lab, à Belfort.
Des étudiants participent au troc organisé par l'association Info Jeunes Belfort, en 2019. | ©BIJ

Trois rendez-vous étudiants pour la rentrée à Belfort et Montbéliard

La rentrée universitaire 2025-2026 s’accompagne de plusieurs temps forts pour les étudiants du nord Franche-Comté. Étu’Troc, challenge « Je vais au campus à vélo » et Nocturne étudiante : trois événements pensés pour faciliter la vie sur le campus et créer du lien.
,
Matthieu Bloch, député Union des droites (UDR, parti d'Éric Ciotti) de la 3e circonscription du Doubs.

Montbéliard : Matthieu Bloch appelle à l’union des droites aux municipales

Le député Matthieu Bloch (UDR) appelle à l’union des droites lors des municipales 2026, à Montbéliard. Une communication qui sonne en écho de la sortie du Rassemblement national.

