PUB
,

Vincent Hognon : « Chaque semaine est un test »

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre, la veille de FCSM-Caen.
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Entretien

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Stade Malherbe de Caen au stade Bonal, ce vendredi 12 septembre. Un match aux allures de test grandeur nature face à un candidat assumé à la montée en Ligue 2.

L’ambiance flaire bon le gros match. Le premier choc de la saison. Celui qui doit valider le bon début de saison. Voire confirmer les ambitions légitimes de Jaune et Bleu qui aimeraient retrouver au plus vite l’étage supérieur après la descente administrative de l’été 2023. Après sa victoire contre Paris 13 Atletico (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Stade Malherbe de Caen, ce vendredi 12 septembre, dans un stade Bonal qui devrait se garnir plus qu’à l’accoutumée. L’affluence doit dépasser les 13 000 spectateurs, contre 10 669 la saison passée, en moyenne.

Vincent Hognon, le coach sochalien, mesure l’importance du match. Tout en modérant aussi la portée. « C’est le match le plus important, car c’est celui qui vient, formule-t-il en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Chaque semaine est un test dans ce championnat. » Il accepte quand même de livrer que « c’est un match excitant ». Une affiche que ne renierait pas les deux divisions supérieures. Dans un beau stade Bonal. Et sur une pelouse de qualité.

Pondéré, Vincent Hognon n’en est pas moins dupe sur la qualité de l’adversaire. « L’équipe jouait [en début de saison dernière] la montée en 1re division et ils sont national avec nous », replace-t-il. Ajoutant : « C’est une équipe technique d’un très bon niveau. » La meilleure, techniquement, de celles rencontrées depuis le début de saison concède-t-il. « À nous d’élever le niveau de jeu », appuie-t-il. « Caen est une équipe qui descend de Ligue 2 , avec de gros moyens pour remonter », note le milieu de terrain sochalien Elson Mendes, conscient des enjeux du match. « On sait qu’on sera attendu demain (vendredi, NDLR) à domicile, à nous de mettre les ingrédients », indiquent-ils aux journalistes. Le coach, lui, se dit vigilant face aux risque de relâchement et d’excès de confiance. Qu’il « guette ». Mais il souligne aussi « la maturité » de l’équipe. D’affirmer par ailleurs : « Le championnat avance, on doit continuer à progresser »

Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre 2025.
Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, le 11 septembre 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

« La saison est longue »

Pour l’instant, Caen n’a pas beaucoup marqué : seulement six buts en cinq journées, loin des douze du FC Sochaux-Montbéliard. Mais l’équipe n’encaisse pas non plus beaucoup de buts : quatre, comme les Jaune et Bleu. « Je pense que ce sera un match équilibré avec deux équipes qui aiment avoir le ballon, analyse le milieu de terrain sochalien Elson Mendes. Ce sera un rapport de force à gagner demain (vendredi, NDLR). »

L’enjeu est important. Le coach n’a rien dévoilé de ses intentions vis-à-vis des recrues, Prince Mendy et Julien Vetro (lire notre article). Elles sont dans le groupe. Mais seront-ils alignés ? Boubacar Fofana est, quant à lui, toujours en convalescence. Sans se prononcer sur la durée de l’indisponibilité, le coach a laissé sous-entendre qu’il ne serait, de toute manière, pas aligné avant la trêve de Sochaux, le 26 septembre, liée à l’annulation du match contre Ajaccio. L’horizon du retour est plutôt le 3 octobre, contre Concarneau.

« La saison est encore longue », tempère Elson Mendes. Ce test contre Caen ne présage rien de la suite. Mais il pourrait aussi en dire beaucoup : confirmer une dynamique et valider des ambitions.

Nos derniers articles

La rivière le Doubs, en Franche-Comté.

Les restrictions d’usages de l’eau sont levées dans le Doubs

La préfecture du Doubs estime que le niveau des rivières est revenu à la normale.
,
Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane

« Dieselgate » : recours rejetés pour Peugeot et Citroën

La cour d'appel de Paris a rejeté un recours des constructeurs automobiles français Peugeot et Citroën, qui contestaient leur statut de mis examen dans le dossier du "Dieselgate" en France, a appris mercredi l'AFP de source judiciaire.
La mairie de Montbéliard a inauguré l'impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l'intéressé. Un événement rare.

Montbéliard : une rue Pierre-Michel Khan, rescapé de la rafle du 24 février 1944

La Ville de Montbéliard a inauguré une impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l’intéressé. Un fait relativement rare. La municipalité rend ainsi hommage à l’unique rescapé de la rafle du 24 février 1944.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC