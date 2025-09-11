Vincent Hognon : « Chaque semaine est un test »

L’ambiance flaire bon le gros match. Le premier choc de la saison. Celui qui doit valider le bon début de saison. Voire confirmer les ambitions légitimes de Jaune et Bleu qui aimeraient retrouver au plus vite l’étage supérieur après la descente administrative de l’été 2023. Après sa victoire contre Paris 13 Atletico (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Stade Malherbe de Caen, ce vendredi 12 septembre, dans un stade Bonal qui devrait se garnir plus qu’à l’accoutumée. L’affluence doit dépasser les 13 000 spectateurs, contre 10 669 la saison passée, en moyenne.

Vincent Hognon, le coach sochalien, mesure l’importance du match. Tout en modérant aussi la portée. « C’est le match le plus important, car c’est celui qui vient, formule-t-il en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Chaque semaine est un test dans ce championnat. » Il accepte quand même de livrer que « c’est un match excitant ». Une affiche que ne renierait pas les deux divisions supérieures. Dans un beau stade Bonal. Et sur une pelouse de qualité.

Pondéré, Vincent Hognon n’en est pas moins dupe sur la qualité de l’adversaire. « L’équipe jouait [en début de saison dernière] la montée en 1re division et ils sont national avec nous », replace-t-il. Ajoutant : « C’est une équipe technique d’un très bon niveau. » La meilleure, techniquement, de celles rencontrées depuis le début de saison concède-t-il. « À nous d’élever le niveau de jeu », appuie-t-il. « Caen est une équipe qui descend de Ligue 2 , avec de gros moyens pour remonter », note le milieu de terrain sochalien Elson Mendes, conscient des enjeux du match. « On sait qu’on sera attendu demain (vendredi, NDLR) à domicile, à nous de mettre les ingrédients », indiquent-ils aux journalistes. Le coach, lui, se dit vigilant face aux risque de relâchement et d’excès de confiance. Qu’il « guette ». Mais il souligne aussi « la maturité » de l’équipe. D’affirmer par ailleurs : « Le championnat avance, on doit continuer à progresser »