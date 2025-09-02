Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard est en tête du championnat, devant Versailles, qui compte un match de moins, et trois victoires. Paris 13 Atletico est 6e, avec deux victoires et deux défaites. Il a marqué 5 buts et en a encaissés 6.

Le match sera à suivre en direct sur letrois.info.

Ce lundi, le club annonce les signatures de Prince Mendy, défenseur central de 30 ans, et de Julien Vetro, ailier de 21 ans. Le défenseur compte 174 matchs en National, notamment du côté de Fréjus. Il jouait auparavant aux Émirats Arabes unis. L’attaquant, formé aux Girondins de Bordeaux, arrive de Burnley, en Angleterre, où il a principalement joué avec les U21.

Le milieu de terrain Samy Benchamma est, de son côté, transféré au Rodez Aveyron Football.