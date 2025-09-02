PUB
,

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Paris 13 Atletico

Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.
Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Paris 13 Atlético le 5 septembre 2025. | ©AFP – Sébastien Bozon
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Paris 13 Atletico, ce vendredi 5 septembre, pour le compte de la 5e journée du championnat de National. Le match se déroule au stade Pelé, à Paris.

Trois victoires en quatre journées. Trois clean sheets lors des trois victoires. Le FC Sochaux-Montbéliard veut poursuivre sa dynamique du début de saison et enchainer après sa victoire contre Saint-Brieuc, le 29 août (à revoir ici).

Ce vendredi 5 septembre, le FC Sochaux se déplace à Paris Atletico 13 ; le match est programmé à 18 h 30, au stade Pelé.

Le FC Sochaux 1er, le Paris 13, 6e

Le FC Sochaux-Montbéliard est en tête du championnat, devant Versailles, qui compte un match de moins, et trois victoires. Paris 13 Atletico est 6e, avec deux victoires et deux défaites. Il a marqué 5 buts et en a encaissés 6.

Le match sera à suivre en direct sur letrois.info.

Ce lundi, le club annonce les signatures de Prince Mendy, défenseur central de 30 ans, et de Julien Vetro, ailier de 21 ans. Le défenseur compte 174 matchs en National, notamment du côté de Fréjus. Il jouait auparavant aux Émirats Arabes unis. L’attaquant, formé aux Girondins de Bordeaux, arrive de Burnley, en Angleterre, où il a principalement joué avec les U21. 

Le milieu de terrain Samy Benchamma est, de son côté, transféré au Rodez Aveyron Football. 

Nos derniers articles

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Territoire de Belfort veut sensibiliser les entreprise à la sobriété numérique.

Belfort : sensibiliser les entreprises à la sobriété numérique

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort lance un nouveau projet, baptisé « Digital Detox – Clean IT ! ».
L'école d'Auxelles-Bas, concernée par le retrait d'un poste. Tout comme Auxelles-Haut. | ©Le Trois - P.-Y.R.

Auxelles-Haut : démission collective du conseil municipal après la fermeture des classes

À Auxelles-Haut, le maire Arnaud Ziegler et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leur démission collective, en réaction à la fermeture des deux classes du village. La motion a été transmise à la préfecture, qui dispose d’un mois pour l’accepter ou la refuser.
Les élèves de primaire d'Étueffont ont découvert leur nouvelle école ce lundi 1er septembre 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Étueffont : « C’est l’école rurale du futur »

Les 81 élèves de l’école primaire d’Étueffont ont fait leur rentrée dans une école flambant neuve, ce lundi matin. Un aménagement qui s’inscrit dans un projet plus global. Cette ancienne friche accueillera prochainement le périscolaire et une structure de l’établissement médico-pédagogique Saint-Nicolas, pour renforcer l’inclusion. Reportage.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC