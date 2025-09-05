Le FC Sochaux s’impose contre le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est imposé, ce vendredi 5 septembre, contre le Paris 13 Atletico, en déplacement (revivez le match ici).

Les Jaune et Bleu s’imposent 3 buts à 1. Benjamin Gomel a ouvert le score sur coup franc, à la 45e minute. En début de seconde période, Jonathan Mexique a doublé la mise à la conclusion d’une superbe tête, ponctuant une belle action collective ; Benjamin Gomel est l’auteur du centre décisif après avoir été bien lancé par Kapit Djoko. Solomon Loubao, tout juste entré en jeu, a clos le score à la 87e minute. Paris 13 Atletico avait d’abord réduit le score à la 65e minute.