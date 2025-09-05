Le FC Sochaux s’impose contre le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est imposé, ce vendredi 5 septembre, contre le Paris 13 Atletico, en déplacement (revivez le match ici).
Les Jaune et Bleu s’imposent 3 buts à 1. Benjamin Gomel a ouvert le score sur coup franc, à la 45e minute. En début de seconde période, Jonathan Mexique a doublé la mise à la conclusion d’une superbe tête, ponctuant une belle action collective ; Benjamin Gomel est l’auteur du centre décisif après avoir été bien lancé par Kapit Djoko. Solomon Loubao, tout juste entré en jeu, a clos le score à la 87e minute. Paris 13 Atletico avait d’abord réduit le score à la 65e minute.
Choc contre Caen le 12 septembre
Quelques minutes avant le premier but, l’arbitre du match avait sanctionné le gardien parisien, pour avoir gardé le ballon plus de 8 secondes avant de dégager. L’application de cette nouvelle règle est une première ont annoncé les commentateurs du match, sur FFF TV. Une décision loin d’être anodine. S’en sont suivis corners et le coup franc qui a débouché sur le premier but.
Le FC Sochaux-Montbéliard poursuit son bon début de saison, avec une 4e victoire, en 5 journées. Et il confirme de bonnes aptitudes offensives en scorant trois buts ce vendredi soir. Prochain défi : Caen, le 12 septembre à Bonal, où le club espère réunir plus de 15 000 supporters.
🏁 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐅𝐂𝐒𝐌 !!!— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) September 5, 2025
👊 Avec du caractère et beaucoup d’envie, les Sochaliens décrochent une précieuse victoire sur le synthétique du @Paris13Atletico. Bravo messieurs 🫡
1⃣-3⃣ #P13AFCSM pic.twitter.com/BU2sAOIkh1