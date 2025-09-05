PUB
Le FC Sochaux s’impose contre le Paris 13 Atletico

But du FC Sochaux-Montbéliard de Jonathan Mexique, en début de seconde mi-temps, contre le Paris 13 Atletico, ce vendredi 5 septembre.
Jonathan Mexique double la mise pour le FC Sochaux-Montbéliard, en début de seconde période, ce vendredi 5 septembre, contre Paris 13 Atletico. | ©FFF TV – capture d'écran
Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé, ce vendredi 5 septembre, contre le Paris 13 Atletico, à Paris. Score final : 3 buts à 1. Gomel, Mexique et Loubao sont les trois buteurs.

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est imposé, ce vendredi 5 septembre, contre le Paris 13 Atletico, en déplacement (revivez le match ici).

Les Jaune et Bleu s’imposent 3 buts à 1. Benjamin Gomel a ouvert le score sur coup franc, à la 45e minute. En début de seconde période, Jonathan Mexique a doublé la mise à la conclusion d’une superbe tête, ponctuant une belle action collective ; Benjamin Gomel est l’auteur du centre décisif après avoir été bien lancé par Kapit Djoko. Solomon Loubao, tout juste entré en jeu, a clos le score à la 87e minute. Paris 13 Atletico avait d’abord réduit le score à la 65e minute.  

Choc contre Caen le 12 septembre

Quelques minutes avant le premier but, l’arbitre du match avait sanctionné le gardien parisien, pour avoir gardé le ballon plus de 8 secondes avant de dégager. L’application de cette nouvelle règle est une première ont annoncé les commentateurs du match, sur FFF TV. Une décision loin d’être anodine. S’en sont suivis corners et le coup franc qui a débouché sur le premier but. 

Le FC Sochaux-Montbéliard poursuit son bon début de saison, avec une 4e victoire, en 5 journées. Et il confirme de bonnes aptitudes offensives en scorant trois buts ce vendredi soir. Prochain défi : Caen, le 12 septembre à Bonal, où le club espère réunir plus de 15 000 supporters. 

Présentation des équipes lors du match entre le FC Sochaux et Dijon, le 24 avril 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

[Vidéo] Revivez la victoire du FC Sochaux à Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné, ce vendredi 5 septembre, contre le Paris 13 Atletico, au stade Pelé, à Paris, pour le compte de la 5e journée de championnat de National. Victoire 3 buts à 1.
