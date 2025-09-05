PUB
[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux à Paris 13 Atletico

Présentation des équipes lors du match entre le FC Sochaux et Dijon, le 24 avril 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte, ce vendredi 5 septembre, le Paris 13 Atletico, au stade Pelé, à Paris, pour le compte de la 5e journée de championnat de National. Avant ce déplacement, le FC Sochaux-Montbéliard est leader.

À la suite de la sa victoire convaincante contre Saint-Brieuc (notre article), la semaine dernière, le FC Sochaux-Montbéliard est leader du championnat avec trois victoires et une défaite. Pour le compte de la 5e journée, le FC Sochaux se déplace sur le terrain du Paris 13 Atletico, invaincu à domicile. Une confrontation qui a tout du match piège (lire notre article).

Le match est programmé à 18h30, ce vendredi 5 septembre, au stade Pelé. Un stade étroit, en bord de périph, d’une capacité d’à peine 1000 places, dont 200 en tribune. 

