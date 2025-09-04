Arthur Vitelli : « On veut continuer, peu importe l’adversaire et le terrain »

Changement de décor pour le FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi 5 septembre. Après Bonal et ses 10 600 spectateurs le 29 août (lire notre article), les Jaune et Bleu se déplace à Paris 13 Atletico avec son stade étroit aux 200 places en tribunes, un terrain difficile, situé en bord de périph’. Ce changement de décor est une singularité du championnat de National.
Il y a presqu’un environnement « coupe de France », convient Vincent Hognon, le coach sochalien, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Et il a causé à ses joueurs en ce sens. « On n’a pas le choix. On est professionnels. On doit s’adapter à tout type de terrain et d’environnement », confie le défenseur Arthur Vitelli, qui revient en forme après une saison « compliquée ».
L’opposition a tout du match piège. Le Paris 13 Atletico enregistre deux victoires à domicile et 0 but encaissés. « Ils ont de très bons joueurs de foot », observe Vincent Hognon. Les Sochaliens se sont préparés à la rencontre en s’entraînant sur un terrain synthétique cette semaine, pour mieux appréhender « les rebonds » et « les appuis », dixit le coach.
Les recrues pas alignées
Le FC Sochaux-Montbéliard veut jouer sa « chance » et garantit de « ne pas jouer petit bras ». Le coach veut continuer sur la même dynamique et « reproduire au maximum » ce qui a été observé lors des derniers matchs. « On a montré sur les premiers matchs que nous étions solides, valide Arthur Vitelli, heureux de la vie du groupe, dans lequel la mayonnaise a bien pris. On veut continuer, peu importe l’adversaire et peu importe le terrain. »
Les deux dernières recrues ne seront pas alignées ce vendredi (lire notre article). Prince Mendy est à peine prêt. Il jouera avec la réserve ce week-end pour reprendre du rythme. Et Julien Vetro n’est pas encore qualifié. Matthieu Peybernes, blessé contre Saint-Brieuc, fera bien partie du groupe. Il a bien récupéré et le coach a salué son professionnalisme dans la guérison.
Le gardien titulaire Alexandre Pierre est également absent, retenu en sélection nationale d’Haïti. Il ne jouera qu’un match avec son pays annonce le coach. La trêve internationale ne concerne pas le championnat de National, qui se poursuit. Une autre particularité.