Arthur Vitelli : « On veut continuer, peu importe l’adversaire et le terrain »

Changement de décor pour le FC Sochaux-Montbéliard, ce vendredi 5 septembre. Après Bonal et ses 10 600 spectateurs le 29 août (lire notre article), les Jaune et Bleu se déplace à Paris 13 Atletico avec son stade étroit aux 200 places en tribunes, un terrain difficile, situé en bord de périph’. Ce changement de décor est une singularité du championnat de National.

Il y a presqu’un environnement « coupe de France », convient Vincent Hognon, le coach sochalien, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, ce jeudi midi. Et il a causé à ses joueurs en ce sens. « On n’a pas le choix. On est professionnels. On doit s’adapter à tout type de terrain et d’environnement », confie le défenseur Arthur Vitelli, qui revient en forme après une saison « compliquée ».

L’opposition a tout du match piège. Le Paris 13 Atletico enregistre deux victoires à domicile et 0 but encaissés. « Ils ont de très bons joueurs de foot », observe Vincent Hognon. Les Sochaliens se sont préparés à la rencontre en s’entraînant sur un terrain synthétique cette semaine, pour mieux appréhender « les rebonds » et « les appuis », dixit le coach.