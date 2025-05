Sochaux vise le maintien, Frédéric Bompard attend son sort

“L’objectif, c’est uniquement le maintien”. Les ambitions sont claires pour le FC Sochaux-Montbéliard, en déplacement à Boulogne vendredi 2 mai. À trois matchs de la fin et avec sept points d’avance sur le premier relégable, le maintien devrait être acquis vendredi soir. “On sait que Nîmes (premier relégable, NDLR) se déplace à Nancy et que Châteauroux accueille Dijon. Mais on préférerait se maintenir par nous-mêmes et ne pas attendre sur les autres”, glisse le coach Frédéric Bompard, plein de transparence.

Face au 3e du championnat, la tâche s’annonce difficile. “On s’attend à un match très engagé. Boulogne peut encore monter directement en Ligue 2. Mais on n’ira pas là-bas en se disant qu’on va être victime”, ambitionne-t-il. En cas de victoire, Sochaux sera officiellement maintenu. Sinon, il faudra compter sur les contre-performances de Nîmes et Châteauroux, les deux relégables.