Le gendarme financier du foot félicite le projet du FC Sochaux-Montbéliard

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.
Le FC Sochaux-Montbéliard a été auditionné par le gendarme financier du foot français, ce mardi 16 septembre. | ©Le Trois – illustration
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard a été auditionné par le gendarme financier du foot français, ce mardi 16 septembre. Les chiffres annoncés cet été sont respectés. Et le travail du club est salué, grâce à de meilleurs résultats qu’espérés.

Passage de mi-saison réussi pour le FC Sochaux-Montbéliard devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG), le gendarme financier du foot français. Il a auditionné le club ce mardi 16 décembre. Aucune mesure n’a été prononcée contre le club.

« La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail réalisé par le club au cours de cette saison sportive », écrit le club, dans un communiqué de presse, écrit ce mardi en début de soirée.

Le FC Sochaux veut consolider son équilibre financier

Qui ajoute : « Les résultats financiers présentés à mi-saison sont en effet meilleurs que prévus, avec des recettes en hausse et une maîtrise accrue des charges. » Les échanges ont porté ensuite sur la préparation de la saison prochaine, indique le club. « Dans cette perspective, le FC Sochaux-Montbéliard poursuit son travail quotidien afin de consolider un équilibre financier durable, indique le FC Sochaux. Cet objectif nécessite encore des efforts et une solidarité entre actionnaires, collectivités, socios et collaborateurs afin de mener à bien le projet FCSM 2028 ».

La victoire à Valenciennes (lire notre article) n’a pas encore été validée, indique le club.

Nos derniers articles

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon : l’annonce du verdict du procès Péchier avancée de vendredi à jeudi

Le procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier a débuté le 8 septembre à Besançon, soit quinze semaines d’audience. Prévu pour vendredi, le verdict sera finalement avancé à ce jeudi 18 décembre.
Environ 9 000 festivaliers sont installés sur au camping des Eurockéennes. | ©Le Trois - A.S.

Bourgogne-Franche-Comté : trois chiffres à retenir de la saison touristique 2025

La fréquentation touristique d’avril à septembre a retrouvé son niveau record de 2023 en Bourgogne-Franche-Comté. La Côte-d’Or est le département le plus fréquenté et connaît une progression de 9 % ; le Territoire de Belfort est le moins fréquenté (mais le plus petit) et connaît une baisse de 10 %.
La SNCF a commandé ses 12 trains hydrogène Alstom, pour 4 régions pionnières.

Hydrogène : à quoi joue Alstom ?

Alstom met un sérieux coup de frein à ses projets dans l’hydrogène. Une réponse cinglante au gouvernement, qui gèle une partie des crédits validés dans le cadre du projet important d’intérêt européen commun dédié à la technologie hydrogène. Les trains de passagers du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté seront bien livrés. Le point.

letrois articles

