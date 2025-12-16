Le gendarme financier du foot félicite le projet du FC Sochaux-Montbéliard

Passage de mi-saison réussi pour le FC Sochaux-Montbéliard devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG), le gendarme financier du foot français. Il a auditionné le club ce mardi 16 décembre. Aucune mesure n’a été prononcée contre le club.

« La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail réalisé par le club au cours de cette saison sportive », écrit le club, dans un communiqué de presse, écrit ce mardi en début de soirée.