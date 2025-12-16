Le gendarme financier du foot félicite le projet du FC Sochaux-Montbéliard

Passage de mi-saison réussi pour le FC Sochaux-Montbéliard devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG), le gendarme financier du foot français. Il a auditionné le club ce mardi 16 décembre. Aucune mesure n’a été prononcée contre le club.
« La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail réalisé par le club au cours de cette saison sportive », écrit le club, dans un communiqué de presse, écrit ce mardi en début de soirée.
Le FC Sochaux veut consolider son équilibre financier
Qui ajoute : « Les résultats financiers présentés à mi-saison sont en effet meilleurs que prévus, avec des recettes en hausse et une maîtrise accrue des charges. » Les échanges ont porté ensuite sur la préparation de la saison prochaine, indique le club. « Dans cette perspective, le FC Sochaux-Montbéliard poursuit son travail quotidien afin de consolider un équilibre financier durable, indique le FC Sochaux. Cet objectif nécessite encore des efforts et une solidarité entre actionnaires, collectivités, socios et collaborateurs afin de mener à bien le projet FCSM 2028 ».
La victoire à Valenciennes (lire notre article) n’a pas encore été validée, indique le club.
Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025/2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) a auditionné le FC Sochaux-Montbéliard ce mardi 16 décembre 2025.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) December 16, 2025
À l’issue de cet entretien, la DNCG n’a prononcé aucune…