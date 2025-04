Le FCSM s’éloigne de la zone rouge et peut viser plus haut

Un nouveau pénalty a fait le bonheur des Sochaliens vendredi dernier lors de la victoire 1-0 à Villefranche (lire notre article). À cinq journées de la fin du championnat, le FCSM compte huit points d’avance sur la zone rouge. “Un soulagement” pour le coach Frédéric Bompard qui a apprécié l’organisation défensive et la combativité de son équipe. Sochaux a fait un grand pas, quasiment définitif, vers le maintien et poursuit sa série positive (2 victoires et 2 nuls).



Le FCSM enchaîne un deuxième déplacement vendredi 18 avril à Châteauroux. Les Castelroussins sont lanterne rouge du championnat. La rencontre semble largement à la portée des Sochaliens qui sont 10e au classement. Sochaux n’est qu’à cinq points de la 4e place. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (2-2) “Comme je l’ai déjà dit, on n’a pas hâte que la saison se termine, mais on mettra un point d’honneur à bien la terminer”, a déclaré Frédéric Bompard après la victoire à Villefranche. Sochaux peut enchaîner une deuxième victoire consécutive, ce qui n’est plus arrivé depuis le 22 novembre dernier.