Le FC Sochaux l’emporte à Villefranche-sur-Saône 1 à 0

C’est le soulagement. Et c’est un résultat qui va détendre l’atmosphère à Bonal. Grâce à un but de Geoffray Durbant sur penalty, le FC Sochaux-Montbéliard l’emporte contre Villefranche-sur-Saône (revivre le match en replay), pour le compte de la 29e journée de championnat. Les Doubistes s’éloignent de leur adversaire du soir et de la zone de relégation.