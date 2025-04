[Direct] Suivez le match du FC Sochaux à Villefranche

À six matchs de la fin du championnat, le FC Sochaux-Montbéliard n’est pas encore assuré du maintien en National. Les Jaune et Bleu se déplacent à Villefranche Beaujolais ce vendredi 11 avril. Une rencontre déterminante, face à un adversaire direct, pour s’assurer une fin de saison plus paisible. “On mettra un point d’honneur à bien terminer cette saison et on n’a pas hâte qu’elle se termine”, a assuré le coach, lors de la conférence de presse (lire l’article).

Le FC Sochaux-Montbéliard est 11e avec 32 points alors que son adversaire du soir est 12e, également avec 32 points. Sochaux n’a que cinq points d’avance sur Nîmes, premier relégable. Avec la menace de descendre, la victoire est quasiment obligatoire face à Villefranche.